“Кола”, уксус, водка, средство для мытья стекол: как справиться с неубиваемой тлей народными и заводскими средствами

Нашествие тли является для дачников одной из самых серьезных сезонных проблем. Тля имеет огромный потенциал к размножению, и от нее могут страдать не только приусадебные участки, но и крупные хозяйства. Если вы заметили на своих растениях тлю – без паники. Существуют действенные народные и заводские средства ее уничтожения.

Уничтожение тли в теплице

Уничтожение тли в теплице очень похоже на проведение странного ритуала. Зато помогает с первого раза. Потребуется жестяная банка, на дне которой нужно проделать небольшие отверстия. Затем следует собрать немного щепы, сложить ее в банку и поджечь. Когда щепки сгорят и превратятся в угли, насыпаем сверху табачную пыль. Табак сразу начинает тлеть, появится густой белый дым. Тут важно уточнить: все двери и окна в теплице должны быть заранее плотно закрыты, чтобы сквозняк не вытягивал дым наружу. Тля очень часто принимает цвет растения, и ее не так легко заметить. Кроме того, в коре и между соцветиями могут быть спрятаны личинки и яйца. Поэтому едкий дым в этом случае – лучшее решение. Подсыпаете еще немного табака, оставляете банку в центре теплицы и выходите. Через несколько часов табак полностью прогорит, теплица наполнится белым дымом, и тля погибнет. Если теплица большой площади, используйте несколько банок с табаком.

На деревьях и кустарниках

Понадобится железное ведро, необязательно новое. На дне нужно сделать несколько отверстий. Затем кидаем в ведро старый ботинок или сношенную резиновую калошу и поджигаем. Ведро сверху накрываем куском жестяного листа, чтобы не вырывался огонь. Из ведра будет идти дым, и именно им нужно окурить пораженные растения. Это, пожалуй, самый быстрый способ борьбы, потому что результат будет уже через четверть часа. Когда обувь сгорит, золу перекладываем в целое ведро, заливаем водой и добавляем полстакана растительного масла. Перемешиваем и щедро орошаем деревья, на которых поселилась тля. Больше вы ее не увидите. Если растения поражены сильно и с первого раза раствор не помог, повторите.

Жидкость для мытья посуды

Подойдет абсолютно любая жидкость для мытья посуды. Понадобится также немного воды и распылитель. Смешиваем жидкость с водой в равных пропорциях, заливаем в распылитель и обрабатываем растения. Кстати, такой метод отлично подходит и для орошения цветов, которые тля тоже очень любит.

Просмотрите ваши хризантемы – это ее любимые цветы. Такой раствор не наносит вреда самому растению, а тля погибает. Вместо моющего средства можно взять и старую добрую водку, лучше даже самую дешевую. Распылитель можно надеть сразу на бутылку и обработать растения. Но есть одно условие: обработку крайне нежелательно проводить в жару. Лучше всего дождаться вечерней прохлады или проводить ее рано утром. При первой обработке разбавлять водку не рекомендуется. Это можно делать для профилактики, в этом случае раствор готовим из равных частей водки и воды.

Газированные напитки

“Кока-Колу” и другие газированные напитки ругают на чем свет стоит и используют их вплоть до чистки сантехники, сетуя на опасные химические соединения, которых, к слову, в напитках нет. Газировка – это углекислый газ, сахар, кислота и вода. В отличие от ругающих газировку, садоводы молча берут и используют ее для борьбы с тлей. Колдовать над раствором не нужно, просто выливаете напиток в пульверизатор и опрыскиваете пораженные тлей растения. Тля “Колу” не любит и предпочтет убраться подальше. “Колу” можно заменить и “Фантой”.

Используем уксус

Если вы заметили тлю на капусте, поможет уксус. Столовую ложку кислоты разводим в литре воды и наносим на вилок и землю вокруг него, так как личинки могут быть и в теплой земле.

Процедуру нужно повторить через неделю, а если погода испортилась и прошел дождь, то на следующий день.

“Актара”

Но не только народные средства помогают в борьбе с тлей. Есть и промышленные инсектициды, например “Актара”. Ее разводят в пропорции 2 мл на литр воды и опрыскивают пораженное растение. Для обработки деревьев дозу нужно увеличить на 1 мл, так как листья яблони, например, гораздо грубее, чем у кустарника. Средство продается в садоводческих магазинах в жидком виде и в порошке. Средство не наносит повреждений плодам и соцветиям. Аналогичный результат дает “Фитоферм”.

Другие средства

Для борьбы с тлей подойдут такие средства, как кальцинированная сода и хозяйственное мыло. Столовую ложку соды разводим в литре воды, добавляем две столовые лодки мелко натертого хозяйственного мыла, все перемешиваем и выливаем в пульверизатор. Обрабатываем растения.

Еще одно подручное средство – зола. На дачном участке золу найти проще простого, быстрее, чем “Колу” или табачную пыль. Набираем грамм 300 золы и заливаем пятью литрами крутого кипятка. Оставляем остывать. Затем процеживаем, растворяем столовую ложку хозяйственного мыла и наносим на тлю.

Перцовый настой

Звучит довольно странно, но против тли можно использовать и настои трав. Хорошо справляется горький перец. Понадобится килограмм стручков. Нарезаем как можно мельче, заливаем ведром воды и кипятим не менее часа. Снимаем с огня, настаиваем двое суток. Затем процеживаем и разливаем по бутылкам с плотными крышками. Пользоваться так: в ведро воды выливаем половину стакана перцового настоя, растворяем две столовые ложки хозяйственного мыла и опрыскиваем кустарники. Для обработки деревьев доза перцовки и мыла должна быть удвоена. И да, хранить настой нужно только в прохладном месте.

Чистотел

Чистотел тоже помогает. Используем свежую или сухую траву. Свежей травы понадобится 4 кг, сухой – 1 кг. Заливаем ее ведром воды и оставляем настаиваться двое суток. Обязательно процеживаем, затем добавляем немного хозяйственного мыла.

Побеги сосны

Если на вашем или соседском участке растет сосна, в ваших руках отличное средство для борьбы с тлей. Нужно всего лишь приготовить раствор из 2 кг побегов сосны и воды. Настаиваем смесь в ведре в течение недели, обязательно каждый день перемешиваем. Опрыскиваем растения раствором из расчета одна часть настоя на десять литров воды. При необходимости повторяем.

Ботва картофеля и томатов

Ботва картофеля и пасынки томатов не должны отправляться в мусорку, если ваши растения заражены тлей. Из ботвы готовим настой: 0,3 кг зелени заливаем 5 л кипятка и настаиваем 24 часа. Пасынки томатов, около 0,25 кг, также заливаем кипятком и настаиваем. Перед применением оба настоя процеживаем и растворяем в них по столовой ложке мелко натертого хозяйственного мыла.

Другие натуральные материалы

Хороший эффект дают апельсиновые корки, конский щавель, аптечная ромашка. Килограмм апельсиновых корок или аптечной ромашки заливаем десятью литрами воды и настаиваем в течение суток. Перед применением концентрат разбавляем водой из расчета часть раствора на три части воды и обрабатываем пораженное растение.

Зачем нужна профилактика

Даже если в этом сезоне у вас на участке тля не обнаружена, это не значит, что ее не будет и в следующем году, поэтому для профилактики один-два раза в сезон сад лучше обработать.

Тля, которая уже имеется, изначально может не наносить вред плодам. Но большой вред принесет в следующем сезоне. Тля поселяется на растении колонией, высасывает весь сок. Это приводит к сильной деформации листьев и свежих побегов. На стволе могут вырастать сажистые грибы, общее состояние растения может быстро ухудшаться вплоть до гибели. Поэтому обработка от тли обязательно должна присутствовать в течение дачного сезона.