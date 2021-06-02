С заплатками или двухцветные: выбираем себе джинсы из последних популярных трендов (фото)

Популярные тренды всегда включают в себя джинсы, ведь представить себе гардероб современной женщины без этого элемента одежды просто нереально. Разные формы, фасоны, оттенки и даже плотность тканей позволяют создать большое количество вариантов и интересных моделей.

Эффектно и красиво

Какие джинсы популярные в этом сезоне? Укороченные модели визуально омолаживают образ и делают акцент на длину ног. Модели с завышенной талией также будут пользоваться популярностью, они идеально подходят как для стройных девушек, так и для обладательниц пышных форм.

Если раньше популярными были обтягивающие джинсы, то сейчас актуальны свободные модели, которые не сковывают движений и позволяют создать комфортный и практичный лук на каждый день.

Джинсы с напуском выглядят эффектно в сочетании с блузами или топами. Модели прямого кроя сочетаются с рубашками или футболками и помогают создать образ эффектной и немного дерзкой женщины.

Заплатки на джинсах также снова в тренде.

Советы специалистов

При выборе джинсов стройным девушкам лучше отдать предпочтение вариантам с расклешенным низом.

В сочетании с высокой посадкой это смотрится женственно и эффектно, можно красиво подчеркнуть фигуру.

Укороченные модели сочетаются с обувью на каблуках. Красивые туфли или босоножки идеально дополнят образ. Что касается верха, то джинсы в этом плане универсальны и могут сочетаться с разными вариантами одежды. Здесь нет никаких ограничений.

Приталенные обтягивающие модели уже не настолько популярны, как широкие джинсы, но также используются в летних аутфитах. С помощью таких джинсов можно подчеркнуть фигуру и сделать красивый акцент на образе.

В летнем сезоне джинсы – обязательный атрибут гардероба, поэтому не нужно себя ограничивать только одной моделью, ведь каждый образ требует новых подходов и сочетаний.