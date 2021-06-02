 

С заплатками или двухцветные: выбираем себе джинсы из последних популярных трендов (фото)

02.06.2021, 22:14, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Популярные тренды всегда включают в себя джинсы, ведь представить себе гардероб современной женщины без этого элемента одежды просто нереально. Разные формы, фасоны, оттенки и даже плотность тканей позволяют создать большое количество вариантов и интересных моделей.

Эффектно и красиво

Какие джинсы популярные в этом сезоне? Укороченные модели визуально омолаживают образ и делают акцент на длину ног. Модели с завышенной талией также будут пользоваться популярностью, они идеально подходят как для стройных девушек, так и для обладательниц пышных форм.

Если раньше популярными были обтягивающие джинсы, то сейчас актуальны свободные модели, которые не сковывают движений и позволяют создать комфортный и практичный лук на каждый день.

Джинсы с напуском выглядят эффектно в сочетании с блузами или топами. Модели прямого кроя сочетаются с рубашками или футболками и помогают создать образ эффектной и немного дерзкой женщины.

Заплатки на джинсах также снова в тренде.

Советы специалистов

При выборе джинсов стройным девушкам лучше отдать предпочтение вариантам с расклешенным низом.

В сочетании с высокой посадкой это смотрится женственно и эффектно, можно красиво подчеркнуть фигуру.

Укороченные модели сочетаются с обувью на каблуках. Красивые туфли или босоножки идеально дополнят образ. Что касается верха, то джинсы в этом плане универсальны и могут сочетаться с разными вариантами одежды. Здесь нет никаких ограничений.

Приталенные обтягивающие модели уже не настолько популярны, как широкие джинсы, но также используются в летних аутфитах. С помощью таких джинсов можно подчеркнуть фигуру и сделать красивый акцент на образе.

В летнем сезоне джинсы – обязательный атрибут гардероба, поэтому не нужно себя ограничивать только одной моделью, ведь каждый образ требует новых подходов и сочетаний.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

27.04 / Скандалы: Запчасти потребовали откатов

22.12 / Зудит и режет: как распознать синдром сухого глаза?

09.12 / В Кремле отреагировали на слухи о сокрытии местонахождения Путина

12.11 / По стопам Меган Маркл: принц Чарльз представил коллекцию экологичной одежды

02.09 / Мнение: Белорусское ТВ о протестах студентов в Минске

26.05 / Мнение: Маргарин для рабочих, магазины для бедных и глобальное подорожание

05.11 / В Забайкалье произошло землетрясение

08.07 / Победитель “Маски” Анатолий Цой 10 лет скрывает жену и детей

25.03 / Политолог Усов о реакции властей Белоруссии на новые протесты: Страна будет фактически переведена в режим ЧС

01.10 / У Рудковской и Плющенко родился второй ребенок

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика