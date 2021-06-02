 

Смартфон Samsung Galaxy S21 Olympic Games Edition оценили в 1 024 доллара

02.06.2021, 22:06, Разное
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В продажу поступил смартфон Samsung Galaxy S21 5G Olympic Edition, посвященный олимпийским играм. Стоимость аппарата с эксклюзивным дизайном составляет 1024 доллара США.
Несмотря на отложенные олимпийские игры-2020, они состоятся в текущем году в Японии. Столь значительному спортивному событию решила посвятить эксклюзивную модель смартфона компания Samsung. Galaxy S21 5G Olympic Edition, получил уникальный дизайн, в котором техностилисты южнокорейского IT-гиганта использовали символику олимпийского комитета.

Стоит отметить, что выпуск устройства был официально согласован с МОК. Samsung Galaxy S21 5G Olympic Edition, как сообщают СМИ, доступен для предварительного заказа у сотового оператора NTT DoCoMo. Причем на крышке аппарата можно видеть соответствующую надпись – название девайса. Также на крышке присутствует эмблема пяти олимпийских колец. Сам гаджет выполнен в синем цвете оттенка «фантомный синий».

Относительно технических характеристик аппарата известно, что Galaxy S21 Olympic Games Edition от Samsung оборудован 256-гигабайтным флеш-накопителем внутренней памяти. В целом, он не отличается по оснащенности от базовой модели Galaxy S21. Дизайнерские решения в оформлении корпуса дополнены эксклюзивными обоями и темой, а также иконками и стилем функции Always On Display. При этом в коробке вместе со смартфоном отсутствует зарядное устройство.

Источник: www.ixbt.com



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