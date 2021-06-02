 

39-летняя Джессика Сатта впервые стала мамой

02.06.2021, 22:04, Новости дня
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Малыш появился на свет еще 25 мая в больнице Святого Иоанна в Калифорнии, но известно стало об этом 2 июня, когда певица сообщила радостную новость в своем Instagram.

“Я очень рад, что вы познакомитесь с нашим прекрасным мальчиком Майклом Джесси Марквартом. […] Майки и я не можем дождаться, когда все встретятся с ним, но пока мы будем приспосабливаться к нашим новым ролям родителей этого прекрасного мальчика. Спасибо за вашу любовь и поддержку!” – написала певица.

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В комментарии изданию ETOnline, Сатта добавила, что ребенок появился на свет в результате кесарева сечения, а сама она первый триместр беременности “постоянно болела”.

“Но после все было просто захватывающе”, – резюмировала певица.

Контекст:

Джессика Сатта и Майки Маркварт поженились 14 сентября 2019 года. Оба стали родителями впервые.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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