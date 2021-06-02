Джоди Фостер получит почетную “Золотую пальмовую ветвь” Каннского кинофестиваля

“Джоди Фостер получит почетную “Пальмовую ветвь” фестиваля в знак признания ее блестящего творческого пути, уникальных личных качеств как человека со скромной, но твердой приверженностью решению некоторых важных вопросов нашего времени”, – отмечается в сообщении.

Организаторы напомнили, что в разное время обладателями почетной награды становились Жанна Моро, Джейн Фонда, Жан-Поль Бельмондо, Бернардо Бертолуччи, Ален Делон и другие актеры и режиссеры.

58-летняя Фостер также станет почетным гостем церемонии открытия фестиваля, которая пройдет 6 июля.

Каннский кинофестиваль в этом году пройдет с 6 по 17 июля. Возглавит жюри киноконкурса американский режиссер Спайк Ли.

Контекст:

Джоди Фостер – одна из самых прославленных американских актрис. Она дебютировала на экране в три года, когда начала сниматься в рекламе и телесериалах.

За более чем полувековую карьеру в кино Фостер снялась в нескольких десятках фильмах, самые известные из которых “Таксист” (1976), “Молчание ягнят” (1991), “Нелл” (1994), “Контакт” (1997), “Комната страха” (2002) и “Иллюзия полета” (2005).

Фостер дважды становилась лауреатомкинопремии “Оскар” за роль в фильмах “Обвиняемые” и “Молчание ягнят”. Актриса также трижды получала британскую кинопремию “BAFTA” и четырежды – “Золотой глобус”.

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