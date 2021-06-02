Сенаторы США заявили о консенсусе в Конгрессе и администрации Байдена по предоставлению Украине оборонной помощи

Он напомнил, что в США решение о продаже Украине ракетных комплексов Javelin было поддержано на двухпартийной основе.

“Мы также предоставляем оборонную помощь Украине: как летальным оружием, так и другими техническими средствами. Я считаю, что сегодня мы можем сказать, что существует консенсус в Конгрессе США и в новой администрации продолжать эту программу”, – сказал Портман.

По мнению сенатора-демократа от штата Коннектикут Криса Мерфи, администрация Байдена привержена оборонной поддержке Украины.

“И часть причины, по которой мы здесь, – убедиться, что наши оборонные отношения постоянно эволюционируют в соответствии с нынешними потребностями Украины в обороне”, – подчеркнул Мерфи.

Делегацию Конгресса США на встрече с Зеленским представляли Портман, Мерфи, а также член комитета по международным делам при Сенате США Джинн Шахин.

Контекст:

В ходе совместной пресс-конференции с государственным секретарем Соединенных Штатов Энтони Блинкеном 6 мая президент Украины Владимир Зеленский выразил благодарность американской стороне за оказываемую Украине поддержку. “Я хочу поблагодарить за двухпартийную поддержку США, действительно это происходит – увеличивается военная поддержка, увеличивается финансовая поддержка”, – отмечал глава государства.

С 2014 года до декабря 2020-го США предоставили Украине помощи в общем более чем на $4,1 млрд как в области безопасности, так и вне ее.

В оборонном бюджете США на 2021 год на расходы на вооружения, личный состав, операции за рубежом и другие вопросы обороны предусмотрено $740 млрд. В документе, в частности, предусмотрены дополнительные санкции против газопровода “Северный поток – 2” и $250 млн военной помощи Украине.

В марте 2021 года был представлен законопроект об усилении партнерства США и Украины в сфере безопасности. Под документом подписались сенаторы-демократы Роберт Менендес, Мерфи, Шахин и республиканцы Джим Риш, Портман и Джон Баррассо. Проект закона разрешает предоставлять украинской армии помощь на сумму до $300 млн в год и еще каждый год $4 млн на обучение украинских офицеров.

В начале марта министерство обороны США одобрило пакет помощи в сфере безопасности для Украины на $125 млн, он включает предоставление украинским военным оборудования и консультаций. Пентагон подтвердил намерение предоставить Украине оборонительное летальное оружие.

В документе “Видение Джо Байдена отношений Америки с Украиной”, который обнародовал в октябре прошлого года штаб нынешнего президента США, говорилось, что Байден намерен добиваться завершения войны на Донбассе и будет оказывать Украине военную помощь, в том числе летальным оружием, чтобы помочь защититься от России.

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