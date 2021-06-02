“Санкции ЕС и США уже не работают – Россия привыкла”. Зеленский считает, что нужен новый формат давления на РФ

Президент подчеркнул, что политику санкций против РФ необходимо продолжать, пока Москва не прекратит агрессивные действия.

“Нынешние санкции со стороны ЕС и США сегодня уже не работают – Россия привыкла с этим жить, забирая при этом другие территории и угрожая Европе. Весь цивилизованный мир не может этого позволять. Поэтому я считаю, что надо не просто давить, а выстроить новый формат санкционной политики”, – заявил Зеленский

Сенатор Джинн Шахин отметила, что сенаторы четко понимают, что происходит на Донбассе и получили данные о концентрации российских войск у границ Украины. “Мы должны отправить очень мощный сигнал России, что она должна отвести всех своих военных от границ с Украиной”, – цитирует ее слова Офис президента.

В ходе встречи Зеленский рассказал американской делегации, что РФ декларировала отвод сил от границы Украины лишь на словах, а на деле перебрасывает туда дополнительные силы. Он также отметил, что только США могут не допустить достройки газопровода “Северный поток – 2”, который угрожает безопасности Украины.

Сенаторы в свою очередь заявили о консенсусе в Конгрессе и администрации президента США Джо Байдена по предоставлению Украине оборонной помощи.

На встрече присутствовали сенаторы-демократы Джинн Шахин и Кристофер Мерфи, республиканец Роберт Портман, их советники и временная поверенная в делах США в Украине Кристина Квин.

Контекст:

США неоднократно вводили и расширяли санкции против России. Только в 2021 году минфин США 2 марта ввел санкции против ряда чиновников силовых ведомств России из-за отравления и преследования российского оппозиционера Алексея Навального. США также прекратили оказание помощи РФ, за исключением гуманитарной, и исключили Россию из списка стран, в которые могут быть разрешены продажа и экспорт вооружений.

С 18 марта министерство торговли США ввело новые экспортные ограничения против России из-за применения химического оружия против оппозиционера Алексея Навального. США ограничили экспорт в Россию товаров, связанных с национальной безопасностью.

15 апреля США ввели новый пакет санкций против России. Они коснулись 32 лиц, причастных к вмешательству в выборы президента США в 2020 году, и шести технологических российских компаний, которые оказывают киберподдержку российским спецслужбам, сообщили в Белом доме. Кроме того, тогда же США ввели новые санкции против РФ из-за оккупации Крыма – первые ограничения за это были введены еще в 2014 году, но некоторые из них позднее были отменены.

В отношении России также действует несколько санкционных пакетов Евросоюза. Часть из них связана с посягательством на территориальную целостность, независимость и суверенитет Украины. Кроме того, ЕС вводил санкции против граждан РФ и российских организаций за кибератаки и арест российского оппозиционера Алексея Навального.

—