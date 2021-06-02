“Санкции ЕС и США уже не работают – Россия привыкла”. Зеленский считает, что нужен новый формат давления на РФ
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Президент подчеркнул, что политику санкций против РФ необходимо продолжать, пока Москва не прекратит агрессивные действия.
“Нынешние санкции со стороны ЕС и США сегодня уже не работают – Россия привыкла с этим жить, забирая при этом другие территории и угрожая Европе. Весь цивилизованный мир не может этого позволять. Поэтому я считаю, что надо не просто давить, а выстроить новый формат санкционной политики”, – заявил Зеленский
Сенатор Джинн Шахин отметила, что сенаторы четко понимают, что происходит на Донбассе и получили данные о концентрации российских войск у границ Украины. “Мы должны отправить очень мощный сигнал России, что она должна отвести всех своих военных от границ с Украиной”, – цитирует ее слова Офис президента.
В ходе встречи Зеленский рассказал американской делегации, что РФ декларировала отвод сил от границы Украины лишь на словах, а на деле перебрасывает туда дополнительные силы. Он также отметил, что только США могут не допустить достройки газопровода “Северный поток – 2”, который угрожает безопасности Украины.
Сенаторы в свою очередь заявили о консенсусе в Конгрессе и администрации президента США Джо Байдена по предоставлению Украине оборонной помощи.
На встрече присутствовали сенаторы-демократы Джинн Шахин и Кристофер Мерфи, республиканец Роберт Портман, их советники и временная поверенная в делах США в Украине Кристина Квин.
Контекст:
США неоднократно вводили и расширяли санкции против России. Только в 2021 году минфин США 2 марта ввел санкции против ряда чиновников силовых ведомств России из-за отравления и преследования российского оппозиционера Алексея Навального. США также прекратили оказание помощи РФ, за исключением гуманитарной, и исключили Россию из списка стран, в которые могут быть разрешены продажа и экспорт вооружений.
С 18 марта министерство торговли США ввело новые экспортные ограничения против России из-за применения химического оружия против оппозиционера Алексея Навального. США ограничили экспорт в Россию товаров, связанных с национальной безопасностью.
15 апреля США ввели новый пакет санкций против России. Они коснулись 32 лиц, причастных к вмешательству в выборы президента США в 2020 году, и шести технологических российских компаний, которые оказывают киберподдержку российским спецслужбам, сообщили в Белом доме. Кроме того, тогда же США ввели новые санкции против РФ из-за оккупации Крыма – первые ограничения за это были введены еще в 2014 году, но некоторые из них позднее были отменены.
В отношении России также действует несколько санкционных пакетов Евросоюза. Часть из них связана с посягательством на территориальную целостность, независимость и суверенитет Украины. Кроме того, ЕС вводил санкции против граждан РФ и российских организаций за кибератаки и арест российского оппозиционера Алексея Навального.
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