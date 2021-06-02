 

Мнение: План “Перемога”

02.06.2021, 22:00, Разное
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Белорусские оппозиционеры сидящие за границей объявили о создании "мобилизационного плана" с просто отличным названием "Перемога".

Данная затея выглядит скорее как отличная находка для КГБ Белоруссии по вычислению и выявлению тех, кого еще не выявили и не вычислили.
Вы главное напишите куда надо и не обращайте внимание на то, что КГБ прослушивает телефоны, чаты, мессенджеры, почту всей верхушки польско-литовской оппозиции. Тут все, начиная от концепции и заканчивая названием попахивает будущей зрадой (когда анонимность как обычно окажется не совсем анонимной) и посадками "мобилизованных" через "секретный телеграм".
При регистрации предлагается указывать реальный район проживания, улицу проживания, место работы/службы, должность и т.д. и т.п.
Если что, я через телеграм вошел в ударную группу готовую к силовым действиям по захвату власти в Минске, когда план вступит в действие. Разом до перемоги, теперь то режим Лукашенко точно обречен.
!
Если серьезно, то проще уж сразу писать явку с повинной в КГБ.

В целом, забавные корчи, в стиле Украины.

Сегодня, ближе к вечеру, на белорусском ТВ должен выйти репортаж с новыми показаниями Протасевича. Посмотрим, насколько чистосердечно он сотрудничал со следствием.

Источник: Colonel Cassad



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