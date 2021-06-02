Мнение: Уборка рекламы с жилых домов, филиалы ИТ-гигантов и исключение Чехии из списка

1. Россия потихоньку цивилизуется. Визуального мусора на улицах становится всё меньше и меньше:

Авторы поправок в закон о рекламе захотели убрать часть коммерческих объявлений с жилых домов и некоторых других частных и общественных пространств. Документ принят Госдумой в первом чтении и размещен в Системе обеспечения законодательной деятельности (СОЗД).

Поправки предусматривают новый порядок получения разрешений на установку рекламных конструкций. Также появляется риск расторжения действующих договоров, если они не соответствуют новым правилам.

Так, рекламодателям и операторам наружной рекламы придется получать разрешение от собственника недвижимости и заключать с ним соответствующий договор. В качестве причины для внедрения таких правил авторы указали желание защитить собственников квартир в многоквартирных домах от установки на них рекламы без их ведома.

https://lenta.ru/news/2021/05/27/ads/

Значит ли это, что теперь под окнами или на стенах вашей квартиры не смогут разместить рекламу без вашего согласия? Что договариваться об использовании рекламных площадей придётся с собранием собственников вашего ТСЖ? Что деньги за рекламу пойдут в ваш личный карман или в кубышку вашего дома?

2. Крупнейшие иностранные интернет-компании теперь будут обязаны открыть филиалы в России. Так будет проще их приводить в чувство, когда в этом возникнет необходимость:

https://rg.ru/2021/06/01/inostrannye-it-kompanii-obiazhut-sozdavat-filialy-v-rossii.html

Госдума приняла в первом чтении законопроект, который призван обязать владельцев крупных информационных ресурсов открывать в России филиалы, представительства или уполномоченные юрлица. «Приземление» даст возможность прямого диалога интернет-гигантов с органами власти, пользователями и СМИ, заявили в Госдуме.

Документ касается IT-гигантов с суточной аудиторией более полумиллиона российских пользователей. Их владельцы будут обязаны создать в РФ филиал, зарегистрировать личный кабинет на сайте Роскомнадзора, а также разместить у себя электронную форму для обратной связи с российскими гражданами или организациями.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин обратил внимание, что законопроект подготовлен по итогам январского поручения президента о дополнительных требованиях к зарубежным IT-компаниям, работающим в Рунете. Спикер подчеркнул, что это обычная правовая практика многих стран, и напомнил, что у зарубежных компаний была возможность пойти по пути саморегулирования, но они этого не сделали. Так что пришло время для мер понуждения.

Согласно законопроекту, они будут вступать в силу поэтапно. Среди возможных мер – запрет на распространение рекламы о ресурсе, на проведение платежей в его адрес, на сбор и трансграничную передачу персональных данных. И в случае неоднократных нарушений – частичное или полное ограничение доступа к ресурсу.

По предварительным данным, под действие законопроекта подпадут двадцать интернет-ресурсов, включая соцсети Facebook, Instagram, TikTok, Twitter, видеохостинги You Tube, Twitch.tv, мессенджеры и почтовые сервисы WhatsApp, Telegram, Viber, Gmail. Также среди «фигурантов» поправок – поисковики Google, Bing.com, провайдеры хостинга Amazon, Digital Ocean, Cloudflare, GoDaddy, онлайн-торговля Aliexpress.com, ikea.com. iherb.com, а также Wikipedia.org.

Вероятно, и собирать налоги в пользу России с филиалов будет заметно проще.

3. Список недружественных стран, кропотливо составленный МИДом, возымел успех. Чехи уже начали проситься, чтобы их оттуда вычеркнули. Оно и понятно – кому приятно быть галантерейщиком в компании кардинала (особенно, если речь идёт о США):

https://lenta.ru/news/2021/05/31/exclude_please/

Чехия призвала Россию убрать ее из списка недружественных стран. Об этом заявил министр иностранных дел республики Якуб Кулганек, его цитирует сайт чешского МИД.

Дипломат подчеркнул, что обозначение Чехии и любой другой страны как недружественной — шаг, который усиливает напряжение в международных отношениях, и призвал Москву отказаться от своего решения. «Без этого шага мы вряд ли сможем вернуться к стандартному дипломатическому общению и начать думать о возможностях полной нормализации двусторонних отношений», — заключил он.

Кулганек также отметил, что создание списка «враждебных стран» противоречит Венской конвенции о дипломатических сношениях.

Интересно, а антироссийские санкции, которые Чехия поддерживает как член ЕС, никаким конвенциям не противоречат?