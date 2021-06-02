 

В аварии с автобусом в Египте погибла российская туристка

02.06.2021, 21:46, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

На трассе между Каиром и Хургадой в ДТП попал микроавтобус с российскими туристами, в результате столкновения погибла одна российская туристка, сообщил источник в полиции.

Всего в машине находились 10 россиян, в том числе трое детей. Двое от госпитализации отказались, остальные получили травмы различной степени тяжести, их отправили в больницу Суэца для обследования, сообщает ТАСС.

Уточняется, что по предварительным данным, в микроавтобус на огромной скорости влетел легковой автомобиль, ДТП произошло на участке трассы в районе Айн-Сохны. В машине было четверо египтян, включая водителя, он получил серьезные травмы.

Ранее сообщалось, что в ДТП с автобусом в Турции погибла одна туристка из России, еще 26 россиян пострадали.  



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

26.11 / Spiegel – Венгрия обвинила Джорджа Клуни в незнании истории за критику её политики

14.01 / “Картинка на заставку”. Жена Мonatik показала фигуру в купальнике

20.05 / Times – «возвращение к культуре кафе» — Макрон отметил смягчение локдауна чашечкой эспрессо на свежем воздухе

23.04 / Байден: Воодушевлен призывом Путина к сотрудничеству по климату

21.10 / В Переславле изобретен новый материал для авиации и космической сферы

20.03 / В Киеве националисты забросали офис Зеленского петардами

07.05 / Рэпер Гнойный собрался в Госдуму от партии «Зеленая альтернатива»

07.11 / Глава управления по ядерной безопасности США попросила об отставке

26.06 / Адвокат рассказал о сердечном приступе у Ефремова

26.02 / Польский эксперт – хорошим отношениям России и Германии даже США не станут помехой

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика