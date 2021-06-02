В аварии с автобусом в Египте погибла российская туристка

На трассе между Каиром и Хургадой в ДТП попал микроавтобус с российскими туристами, в результате столкновения погибла одна российская туристка, сообщил источник в полиции.

Всего в машине находились 10 россиян, в том числе трое детей. Двое от госпитализации отказались, остальные получили травмы различной степени тяжести, их отправили в больницу Суэца для обследования, сообщает ТАСС.

Уточняется, что по предварительным данным, в микроавтобус на огромной скорости влетел легковой автомобиль, ДТП произошло на участке трассы в районе Айн-Сохны. В машине было четверо египтян, включая водителя, он получил серьезные травмы.

Ранее сообщалось, что в ДТП с автобусом в Турции погибла одна туристка из России, еще 26 россиян пострадали.