В Госдуме поддержали разрешающий вводить санкции против всех иностранцев законопроект

Глава комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела РФ Василий Пискарев назвал оправданным и своевременным внесенный правительством законопроект о возможности применения санкций за нарушение прав россиян ко всем иностранцам и лицам без гражданства.

«Все, кто причастен к таким нарушениям против россиян, должны понимать, что за этим обязательно последуют адекватные ответные меры», – приводятся его слова в Telegram-канале комиссии.

В среду правительство внесло в Госдуму законопроект о возможности применения санкций против граждан любых иностранных государств и лиц без гражданства, нарушивших права россиян или совершивших в отношении них преступления.