 

В Госдуме поддержали разрешающий вводить санкции против всех иностранцев законопроект

02.06.2021, 21:46, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Глава комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела РФ Василий Пискарев назвал оправданным и своевременным внесенный правительством законопроект о возможности применения санкций за нарушение прав россиян ко всем иностранцам и лицам без гражданства.

«Все, кто причастен к таким нарушениям против россиян, должны понимать, что за этим обязательно последуют адекватные ответные меры», – приводятся его слова в Telegram-канале комиссии.

В среду правительство внесло в Госдуму законопроект о возможности применения санкций против граждан любых иностранных государств и лиц без гражданства, нарушивших права россиян или совершивших в отношении них преступления.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

12.05 / Xiaomi разработала смартфон со скручивающимся экраном

04.01 / Washington Post – Трамп требовал от властей Джорджии найти для него голоса

15.11 / В семи городах Украины проходит второй тур выборов мэра

23.12 / В Солнечной системе обнаружен ранее неизвестный гигантский астероид

28.04 / «Софагейт» испортил отношения между двумя лидерами ЕС

13.01 / Известный актер из сериала “Глухарь” умер в Москве

06.10 / Опубликованы шпионские фото модели Infiniti QX60

20.01 / Роскомнадзор потребовал от TikTok удалить призывы к участию несовершеннолетних в протестах

15.01 / Зеленский и Меркель обсудили координацию действий по урегулированию ситуации на Донбассе

15.09 / Нарышкин резко отреагировал на сообщения о «вмешательстве» РФ в выборы США

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика