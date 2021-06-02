Протасевич рассказал о подставившем его человеке

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02.06.2021, 21:46, Новости дня
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Создатель Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским, Роман Протасевич рассказал о человеке, который мог сообщить о его нахождении на борту самолета Ryanair белорусским властям. Он также сообщил о связях этого человека с киберпартизанами и о массовых лжеминированиях по всей Белоруссии.

В опубликованном белорусским телеканалом ОНТ фрагменте оперативной съемки допроса Протасевича тот сообщил, что у него был личностный конфликт только с одним человеком. И по его словам, он был достаточно напряженный.

«Изначально у нас не было конфликтов, но на первой пьянке он сказал, что будут проблемы. У нас у обоих, мол, сильные характеры, поэтому могут быть проблемы. Я написал в рабочий чат за 40 минут до вылета, куда и как я буду лететь. Там был и этот человек, и случается такая ситуация. Я находился в СИЗО, и у меня не было никакой информации. Одной из первых вещей, о которой я подумал – реально меня просто подставили! Я нигде это не говорил, а как только я это сказал, сразу оказался в Минске. Вот сразу! Я уверен, что у него были связи с киберпартизанами. Которые ранее занимались лжеминированиями по всей Беларуси. Причем массовыми», – приводятся в Telegram-канале ОНТ слова задержанного.

Он также не исключил, что его мог подставить Запад. Он привел в пример советника лидера оппозиции Белоруссии Светланы Тихановской по международным вопросам Франако Вечорко. «С Франаком Вечорко были хорошие отношения. Я снимал визит Тихановской в Афинах. Всё было прекрасно, 2 дня отработали. Он меня хвалил. Он улетел, и меньше, чем за неделю, отношение ко мне изменилось на противоположное. Я с ним общался – и он сказал: нам надо рассмотреть перспективы дальнейшего сотрудничества», – рассказал Протасевич.



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