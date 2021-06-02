Гению можно всё? – Личное мнение

Я так понимаю, откровения Елены Прокловой послужили поводом напомнить о себе некоторым информационным трупам.

Вслед за Яной Поплавской с лицом формы «дрожжевое тесто», Проклову заклеймила позором и Катя Рождественская.



Фото: Соцсети

Помните, была когда-то на периферии слухов такая фотографка, известная неприятной родинкой над губой?

Рождественская заявила, что 15-16 лет — это сознательный возраст, в котором школьница может противостоять влиятельному мужику, годящемуся ей в отцы. Если школьница противостоять мужику не смогла, то, значит, ей нравилось.

Да, именно так Рождественская и сказала: «Нравилось».

Также Рождественская — сама дочь поэта — заявила, что великим артистам, режиссёрам, писателям, поэтам позволено больше, чем простым смертным. На грехи и выходки талантливых народ обязан закрывать глаза, потому что иначе «мы превратимся в навозных мух».

Второе Рождественская сказала не прямо, а пошла, как ей кажется, хитро: словесными закоулками.Приведу её высказывание полностью. Высказывание, высокопарность которого лично меня в заблуждение не ввела.

«Еду я себе в сапсане, хотела спокойно поработать, но не тут-то было – подсунули мне газетенку «комсомольская неправда» с обгаженным Олегом Табаковым. Не вякала я в свое время про Проклову, про то, как ее, бессловесную скромнягу водили в партизанские леса, чтобы пожамкать. Хотя, 15-16 лет – вполне сознательный возраст, чтобы, уж если эти жамкания не нравятся, возмутиться, сомкнуть ноги, надеть трусы и бросить к чертовой матери профессию актрисульки – вся жизнь впереди! Но нет, продолжила камасутричать. Нравилось. Кто только после этой милионной передачи по ней не прошелся, кто только ее не потоптал. Решила не добавлять. В конечном итоге, ее дело, ее тело, ее испанский стыд. Но волна, поднятая тогда не передаче, сейчас превратилось в цунами, которое смывает последние остатки морали, этики и правил приличия. И правда, почему бы не вывести сейчас Олега Табакова на чистую воду? Почему бы не извалять великого артиста и режиссера в грязи? Почему бы не заклеймить покойника, не наградить его блатными и уголовными погонялами? Он же умер! Ату его!

Можно вспомнить еще много известных, да что известных – великих, которые несколько выходили за рамки семейного кодекса! Маяковского помните? А Есенина? А непорочных Ахматову-Цветаеву? А Сашеньку Пушкина, в конце концов? Я их ни в коем разе не сравниваю с Олег Палычем, но по аналогии, если начать копаться в великом говне, мы не то что перестанем быть приматами, а вообще превратимся в навозных мух.

Журналисты, вы реально охерели».

У меня — иной взгляд.

Талант и даже гениальность не дают человеку право нарушать законы морали и общества.

Будь ты хоть трижды гений, но если ты залез в трусы школьнице, то должен ответить перед обществом за это. При жизни или после смерти.

Ты заслуживаешь, чтобы тебя заклеймили позором. Заслуживаешь, чтобы твои собственные дети сделали всё возможное, чтобы от тебя дистанцироваться. Заслуживаешь баланды на зоне, если жив, и плевков на могилу, если сдох.

Будь ты хоть золотым, хоть бриллиантовым фондом русской литературы или российского кинематографа. Неважно. Есть деяния, которые перекрывают гениальность любого масштаба. Гению я могу простить и скверный характер, и беспробудное пьянство, но никак не пальцы в трусах детей и сексуальное насилие над женщинами.

Согласны с такой моей позицией? Почему?

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