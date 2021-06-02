Полина Максимова, Егор Корешков, Антон Долин и другие на открытии Beat Film Festival

Во вторник, 1 июня, в отреставрированном кинотеатре “Художественный” стартовал ежегодный фестиваль документального кино о новой культуре Beat Film Festival. Киносмотр открыл премьерный для российских зрителей фильм британского режиссера Эдгара Райта о культовой группе Sparks – “Братья Sparks”. Этот фильм для опытного режиссера в художественном кинематографе – он является автором фильмов “Очень крутые легавые” и “Малыш на драйве” – стал дебютом в документальном кино.

В числе звездных гостей открытия и кинопоказа были кинокритик Антон Долин, профессиональный боец смешанного стиля Егор Корешков, историк моды Чума Вечеринка, актриса Полина Максимова, Вячеслав Глушков, Гладстон Махиб, телеведущая Анна Монгайт, актриса Таисия Вилкова, фотограф Эмми Америка и другие. Перед началом показа c речью выступили сооснователи фестиваля Алена Бочарова и Кирилл Сорокин, а также программный директор кинотеатра “Художественный” Стас Тыркин.

Beat Film Festival из-за коронавирусных ограничений пройдет в гибридном – то есть онлайн и оффлайн – формате с 2 по 20 июня. Полное расписание показов доступно на сайте кинофестиваля.

Егор Корешков и Полина Максимова Чума Вечеринка Алена Бочарова и Антон Долин

Полина Максимова Михаил Друян Зинаида Пронченко и Денис Катаев

Гладстон Махиб Таисия Румянцева и Марко Михич-Ефтич

Эмми Америка Алиса Таежная