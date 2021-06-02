Диетолог объяснила, почему от “вчерашних” макарон лучше отказаться

Стоит учитывать, что макароны бывают разные. Очень важно при выборе обращать внимание на их состав. Есть макароны из твердых сортов пшеницы. В таких изделиях много белка. Также полезны макаронные изделия из сои, гречки и фунчоза, стеклянная рисовая лапша. Диетологи также советуют независимо от сорта есть только свежеприготовленные макароны. Лучше отказаться от потребления «вчерашней», охлажденной, а потом подогретой еды. Так будет полезнее для здоровья.

Что советует диетологи?

Специалисты считают, что только свежими стоит есть макароны. Почему так? Потому что когда разогревают макароны, особенно в микроволновой печи, то крахмал в изделиях становится уже модифицированным. Специалисты отмечают, что он как раз плохо переваривается. То есть после повторной тепловой обработки, можно сказать, от крахмала отрываются электроны. В результате этого макароны содержат свободные радикалы.

А что это такое? Это вещества, вызывающие мутации в клетках. То есть можно назвать их вредными. Поэтому чтобы вывести их организма, а также нейтрализовать их воздействие (негативное), потребуется очень много антиоксидантов. Потому специалисты советуют отказаться от потребления подогретых макаронных изделий.