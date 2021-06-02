Без привязки к стилю: что из трендов лета выбрать женщинам за 50, чтобы освежить свой образ (советы и примеры)

Мода постоянно меняется, появляются новые тренды и сочетания, помогающие выглядеть эффектно и стильно. Даже возрастные красотки могут не ограничивать себя в плане создания образа и комбинировать разные варианты одежды для достижения лучшего эффекта.

Красота и стиль

В этом сезоне популярными будут плавные линии в одежде. Отсутствие резких переходов и четких границ поможет визуально смягчить образ и сделать акцент на оригинальности и женственности. Не нужно использовать слишком яркие контрасты, чтобы выделиться из толпы, достаточно несколько мягких оттенков, которые будут сочетаться в гармоничном тандеме. При выборе летнего фасона лучше обратить внимание на комфорт и удобство.

Яркие детали, изделия с принтами помогут подчеркнуть особенности образа и элегантно выделиться из толпы.

При выборе оттенка для одежды лучше отдать предпочтение персиковым тонам, которые не только неплохо освежают образ, но и делают его более жизнерадостным и эффектным.

Персиковый отлично сочетается с желтым или другими теплыми вариантами. Даже если переход между цветами будет казаться намного резким, на самом деле это отличный вариант для образа на каждый день.

А вот яркий коричневый стилисты рекомендуют заменить возрастным красоткам на более спокойный тон молочного шоколада.

Мягкие тона

Кофейные оттенки также будут на пике популярности, особенно хорошо они сочетаются с материалами из кожи. Такая одежда выглядит дорого и стильно. Но если хочется легкости и ощущения невесомости, то лучше отдать предпочтение полупрозрачным белым платьям или туникам, которые отлично сочетаются с такими же легкими брюками.

Обычные белые платья в пол прямого кроя не сковывают движений, при этом визуально омолаживают образ и делают приятный акцент на внешности. Особенно эффектно такой наряд будет смотреться на смуглой коже.

Яркие оттенки также будут использоваться этим летом, но стилисты советуют разбавлять их другими, более спокойными вариантами.

Сочный тон

Популярный синий в этом сезоне будет встречаться в разных интерпретациях. Беспроигрышным считается сочетание белого и синего, ведь так оттенок становится еще ярче и глубже. Возрастным красоткам хорошо подойдет такой оттенок, ведь он освежает лицо и делает весь образ намного моложе.

Насыщенный синий отлично подойдет для костюма в деловом стиле. Его можно дополнить контрастного оттенка накидкой и тем самым привлечь еще больше внимания.

Темный оттенок хорошо стройнит и скрывает мелкие недостатки фигуры. Стилисты советуют использовать его для одежды свободного кроя с прямыми линиями.

Яркий голубой топ станет отличным дополнением к праздничному настроению.

Он хорошо сочетается с белым цветом и идеален для блондинок, поскольку освежает светлые волосы и делает их еще белее.

Любительницам розового тоже не стоит отказываться от своего фаворита в текущем сезоне. Этот оттенок по-прежнему будет пользоваться популярностью. Его можно использовать в качестве небольшого акцента на деталях или как основной оттенок в образе.