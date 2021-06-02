 

Эксперты AnTuTu обновили рейтинг самых мощных смартфонов

02.06.2021, 21:08, Разное
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Эксперты бенчмаркового сервиса AnTuTu обновили традиционный рейтинг самых мощных смартфонов. В ТОП-10 вошли устройства, работающие на семи версиях мобильных платформ от производителей из Китая, Японии и Тайваня.
Специалисты бенчмарк-сервиса AnTuTu обнародовали результаты оценки мощности и производительности смартфонов за минувший месяц. В перечень испытательных тестов входили несколько видов проверок CPU и GPU, в том числе Vulkan. Проверили профессионалы ресурса согласно версии AnTuTu V9 и модифицированные проверки UX, памяти, а также хранилища. Рейтинг флагманов возглавил Black Shark 4 Pro, вторую строчку при этом занял смартфон Red Magic 6 Pro, а на третьей ступени расположился OnePlus 9 Pro. Далее следуют Find X3 Pro от OPPO, X60 Pro+ от Vivo, iQOO7, OnePlus 9, ROG Phone 5 компании ASUS, Realme GT и Mi 11 Ultra Xiaomi.

В рейтинге аппаратов среднебюджетной категории лидирует Xiaomi Mi 11 Lite с модулем 5G. Серебро в ТОП-10 эксперты отдали 10X 5G от Redmi, а бронза в этот раз досталась японскому аппарату iQOO Z3. Следующие строчки в перечне самых мощных за минувший месяц Huawei nova 8 Pro и nova 8 того же производителя, Honor 30 и Honor X10, Redmi Note 9 Pro 5G и Reno 5 5G производства компании OPPO. Закрывает ТОП смартфон Note 9 5G, выпущенный брендом Redmi.

Главным результатом тестирования стало почти полная неизменность лидеров. Также можно увидеть, что основу списка составляют девайсы, работающие на однокристальной платформе Snapdragon 888. При этом вместе с игровыми устройствами вроде Pro-вариантов Black Shark 4 и Red Magic 6 оказался и более доступный Realme GT. Однако в ТОПе среднеценовой группы оказались гаджеты, работающие на сразу семи разновидностях процессоров, золото же в ней получил аппарат, основанный на чипсете Snapdragon 780G.

Источник: www.ixbt.com



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