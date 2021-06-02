В долине реки Коа найдены крупнейшие палеолитические петроглифы

На территории современной Португалии исследователи обнаружили крупнейшие на планете петроглифы палеолитической эры. На одной из скал в долине реки Коа специалисты нашли изображения быков.

Группа археологов обнаружила крупнейшие на планете рисунки эпохи палеолита. Наскальная живопись древних предков человека изображает быков, а также других представителей животного мира тех времен. Открытие было сделано в долине реки Коа на территории Португалии.

Комплекс, на котором расположена десятиметровая скальная плита, и ранее изучался экспертами. Однако долгое время самые большие фигуры мира фауны палеолитической эры оставались неизвестными науке. Ввиду труднодоступности данного участка, руководству национального парка, в которую входит долина, решилось на понижение уровня реки сразу на два метра. Благодаря работе гидротехников скала была расчищена, вследствие чего и открылись рисунки древних обитателей территории.

Согласно отчету археологов, все рисунки были созданы 23 тысячи лет назад. Первобытные жители запечатлели на скальных породах около двух десятков фигур животных. Это наиболее крупные изображения быков, их размеры достигают в высоту 3,5 метра. Причем техника их создания состояла в процарапывании камней, а не нанесении какой-либо доступной в то время краски, что и помогло «картинкам» сохраниться до нынешнего времени. Далее исследователи хотят уточнить точный возраст петроглифов путем применения методики физико-химического анализа.

Источник: nplus1.ru