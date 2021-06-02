Звезда Болливуда Приянка Чопра появилась на обложке Vogue Australia

На первой странице журнала Чопра запечатлена в белом платье от Chanel с черной каймой.

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A post shared by Priyanka Chopra Jonas (@priyankachopra)

Пост в соцсетях появился вскоре после того, как Чопра вместе с мужем – 28-летним американским музыкантом Ником Джонасом – посетила Billboard Music Awards 2021 в Лос-Анджелесе.

Контекст:

Приянка Чопра родилась 18 июля 1982 года в Джамшедпуре (Бихар, Индия).

В 2000 году она стала победительницей конкурса “Мисс мира”.

В 2015–2018 годах исполняла главную роль в американском сериале “Куантико”.

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