 

Гибель львовского школьника на экскурсии. Двое учителей попали в больницу

02.06.2021, 21:06, Новости дня
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Шестиклассник погиб утром 2 июня, упав во время экскурсии в водопад и зацепившись за дерево. Его тело достали спасатели, но медики смогли только констатировать смерть.

По информации пресс-службы горсовета, классный руководитель, сопровождавший детей, получил сердечный приступ и госпитализирован в больницу города Сколе. Еще один учитель, пытавшийся спасти ребенка, доставлен в ту же больницу с переохлаждением.

По словам начальницы управления образования горсовета Зоряны Довганик, управление создаст комиссию для расследования причин трагедии. 

Стрыйское районное управление полиции открыло уголовное производство по ч. 2 ст. 137 (ненадлежащее исполнение обязанностей по охране жизни и здоровья детей, повлекшее смерть несовершеннолетнего) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает ограничение или лишение свободы на срок от трех до пяти лет.

В полиции также подтвердили, что на экскурсии было 44 ребенка и пятеро взрослых – трое учителей и двое родителей. По информации правоохранителей, мальчик залез на камни во время фотографирования и поскользнулся.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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