 

“Белавиа” из-за закрытия воздушного пространства рядом стран потеряла две трети направлений

02.06.2021, 21:06, Новости дня
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“Страны, куда может летать “Белавиа”: Армения, Азербайджан, Грузия, Россия, Израиль, Казахстан, Турция, Узбекистан, ОАЭ”, – говорится в сообщении.

В то же время по итогам прошлой недели “Белавиа” приостановила рейсы в Литву, Великобританию, Францию, Украину, Латвию, Финляндию, Чехию, Швецию, Эстонию, Польшу, Италию, Нидерланды, Германию, Австрию, Бельгию, Испанию, российский Калининград, в Венгрию, Молдову, Сербию и на Кипр.

Отмечается, что “21 страна для компании – это большие потери”.

“Белавиа” работает над “поиском новых направлений и корректировкой маршрутов”, добавили в компании.

Контекст:

“Белавиа” создана в 1996 году, является крупнейшим авиаперевозчиком Беларуси. Как сообщается на сайте авиакомпании, ее парк насчитывает 30 самолетов.

Ряд стран ввели ограничения на авиасообщение с Беларусью после того, как истребитель белорусских ВВС 23 мая 2021 года по поручению считающего себя президентом Беларуси Александра Лукашенко был поднят “для сопровождения” самолета Ryanair, который следовал из Афин в Вильнюс. Власти Беларуси утверждали, что причиной посадки в Минске стало сообщение о минировании судна (впоследствии взрывчатых веществ на борту не нашли).

Белорусские спецслужбы сняли с рейса и задержали оппозиционного журналиста, сооснователя Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича и его девушку Софию Сапегу. Вечером 24 мая появилось видео с Протасевичем, в котором он говорит, что находится в СИЗО №1 в Минске, сотрудничает со следствием и дает признательные показания “по факту организации массовых беспорядков в Минске”. В Европе отмечали, что на лице журналиста были видны следы избиения.

Преследование Протасевича связывают с Telegram-каналом NEXTA. Паблик получил широкую известность летом прошлого года благодаря освещению и координации протестов, которые начались после оглашения результатов выборов президента страны.

Страны ЕС, США, Канада, Украина и другие государства осудили действия властей Беларуси и призвали немедленно освободить задержанных.

Главы стран Евросоюза 25 мая договорились о расширении санкций против Беларуси из-за задержания Протасевича. За день до этого Европейский совет призвал запретить белорусским авиакомпаниям использовать воздушное пространство европейских стран. СМИ сообщали, что ЕС может в июне ввести секторальные санкции против Беларуси.

Кабмин с 29 мая запретил белорусским самолетам использовать воздушное пространство Украины.

В минтрансе Беларуси заявили, что обжалуют запрет “Белавиа” летать в воздушном пространстве Украины и ЕС в Международной организации гражданской авиации (ICAO).

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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