Срок действия – 10 лет. В Офисе президента и в Раде обнародовали детали о законопроекте Зеленского об олигархах

Об этом проинформировал сайт Офиса президента 2 июня.

Зеленский сегодня подал в Раду как неотложный законопроект №5599 “О предотвращении угроз национальной безопасности, связанных с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический или политический вес в общественной жизни (олигархов)”.

Его текста еще нет, но пресс-служба главы государства проинформировала, что проект определяет, кто такие олигархи. Согласно релизу ОП, это лица, имеющие значительное влияние в хозяйственной, политической жизни страны, а также контролирующие основные сегменты медийного пространства.

“Законопроект не нарушает основные права людей, попадающих под определение олигарха, а лишь определяет круг этих лиц и устанавливает правила их прозрачных взаимоотношений с представителями власти. Он, в частности, будет регламентировать встречи и другие взаимоотношения представителей органов власти с лицами, владеющими значительными активами”, – заявили в Офисе президента.

Там назвали инициативу Зеленского “первым шагом к ликвидации олигархической системы в Украине”.

В случае принятия законопроекта и вступления в силу соответствующего закона на его основе будут разработаны “антитрастовые законы, закон о лоббизме и другие нормативно-правовые акты, которые переформатируют экономические и общественные отношения в стране”, добавили в ОП.

Текст законопроекта будет опубликован утром 3 июня, рассказал спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков в эфире “5 канала”.

Нардеп от “Слуги народа” Павел Фролов и нардеп от “Голоса” Ярослав Железняк в Telegram пишут, что проект предусматривает создание реестра олигархов.

По данным парламентариев, попадать в этот реестр будут по решению Совета национальной безопасности и обороны лица, которые соответствуют трем из четырех критериев:

активы от 2,3 млрд грн (более 1 млн прожиточных минимумов);

существенное влияние на СМИ;

монопольное положение на товарном рынке государства или субъект естественных монополий;

участие в политике.

Если бизнесмен попадает в реестр олигархов, ожидается, что ему запретят:

делать взносы (прямо или опосредованно через других лиц) в поддержку политических партий;

быть покупателем (бенефициаром покупателя) в процессе приватизации объектов большой приватизации.

Также лица, которых внесли в реестр олигархов, должны будут подавать декларацию в Нацагентство по вопросам предотвращения коррупции, пишут нардепы.

Контекст:

В 2020 году Зеленский сказал, что готов говорить с крупным бизнесом и обеспечить ему равные правила, а взамен хочет, чтобы олигархи жили и работали по закону. Он считает, что олигархам следует отдать “роли в массовке, а не главные роли”.

В апреле 2021 года президент предложил разработать законопроект о статусе олигархов. По его словам, законопроект определит, “что будет с такими людьми, какие будут вводиться санкции, как олигархи будут превращаться в бизнесменов”.

14 мая секретарь СНБО Алексей Данилов отметил, что, по его мнению, под действие разрабатываемого закона об олигархах подпадает 13 человек, возможно, больше. Их фамилии Данилов назвать отказался.

Президент говорил, что этот проект закона внесут в Верховную Раду и обнародуют его текст до 30 мая.

27 мая ZN.UA сообщило, что ознакомилось с текстом проекта закона. Издание писало, что в проекте предусмотрено определение понятия “олигарх”. Если человека признают олигархом, его включат в специальный реестр. Попадание в этот реестр влечет за собой ряд последствий. Олигарху запрещается: делать взносы (прямо или опосредованно через других лиц) в поддержку политических партий; быть бенефициаром (в том числе иметь в собственности) либо контролером СМИ, распространяющих информацию политического характера; быть покупателем (бенефициаром покупателя) объектов большой приватизации.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что отрывки документа, которые опубликовало ZN.UA, не являются текстом законопроекта об олигархах, инициированного Зеленским. В редакции ZN.UA предположили, что в Офисе президента Украины решили отредактировать законопроект.

Данилов говорил, что опубликованный в СМИ документ – “не тот проект, который на сегодня рассматривается” в кабинете главы государства и в Офисе президента.

—