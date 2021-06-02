Мнение: “Завоевания Александра Македонского”

Отличная серия роликов про походы и сражения Александра Македонского завершилась и теперь доступна в рамках одного трехчасового фильма.

От предпосылок к созданию Македонской империи через битвы у Граника, Иссы и Гавгамел к походу в Индию и скоропостижной смерти в Вавилоне.

Основная фишка данной серии – наглядность. Доступно показано – кто, куда и зачем пошел и к чему это привело как в отдельных сражениях, так и в завоевательной кампании в целом. Особых исторических открытий тут конечно нет – просто складно, доступно и симпатично изложены ключевые события одного из величайших завоеваний в истории.

Чем закончила империя Александра Великого, можно посмотреть в сюжетах посвященных войнам диадохов.

Например тут.

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