 

Мнение: “Завоевания Александра Македонского”

02.06.2021, 21:02, Разное
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Отличная серия роликов про походы и сражения Александра Македонского завершилась и теперь доступна в рамках одного трехчасового фильма.
От предпосылок к созданию Македонской империи через битвы у Граника, Иссы и Гавгамел к походу в Индию и скоропостижной смерти в Вавилоне.
Основная фишка данной серии – наглядность. Доступно показано – кто, куда и зачем пошел и к чему это привело как в отдельных сражениях, так и в завоевательной кампании в целом. Особых исторических открытий тут конечно нет – просто складно, доступно и симпатично изложены ключевые события одного из величайших завоеваний в истории.

Чем закончила империя Александра Великого, можно посмотреть в сюжетах посвященных войнам диадохов.
Например тут.

Источник: Colonel Cassad



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