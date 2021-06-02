Lufthansa получила разрешение на полеты в РФ в июне

В Lufthansa получили разрешение от Росавиации на полеты в Россию в июне, новой отмены рейсов не планируется, сообщила представитель авиакомпании.

«Разрешение нам предоставлено», – сказала она. По ее словам, препятствий для рейсов в Россию больше нет, новой отмены полетов не планируется, передает РИА «Новости».

В среду Lufthansa отменила рейсы из Москвы и Петербурга во Франкфурт. В то же время немецкие власти не выдали разрешение на выполнение двух грузопассажирских рейсов S7 Airlines по маршруту Москва – Берлин и обратно.

В минтрансе ФРГ сообщили, что рейсы российских авиакомпаний в ФРГ будут разрешены, когда германский авиаперевозчик Lufthansa получит разрешения на рейсы в июне от Росавиации.

Позже глава Росавиации Александр Нерадько заявил, что проблема с отменами рейсов между Россией и Германией решена.