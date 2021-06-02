 

Аэрофлот и S7 получили разрешение на полеты в Германию

02.06.2021, 20:48, Новости дня
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Российские авиакомпании S7 и Аэрофлот получили разрешение от немецких властей на выполнение рейсов в Германию.

«S7 Airlines получила разрешение от немецких властей на выполнение рейсов, перелеты в Германию будут выполняться в плановом порядке», – сказала представитель авиакомпании, передает РИА «Новости».

Гендиректор Аэрофлота также сообщил о получении разрешения на полеты в Германию. По его словам, речь идет о почти 30 рейсах в неделю в летнем расписании, передает ТАСС.

Ранее сообщалось, что в Lufthansa получили разрешение от Росавиации на полеты в Россию в июне, новой отмены рейсов не планируется.

В среду Lufthansa отменила рейсы из Москвы и Петербурга во Франкфурт. В то же время немецкие власти не выдали разрешение на выполнение двух грузопассажирских рейсов S7 Airlines по маршруту Москва – Берлин и обратно.

В минтрансе ФРГ сообщили, что рейсы российских авиакомпаний в ФРГ будут разрешены, когда германский авиаперевозчик Lufthansa получит разрешения на рейсы в июне от Росавиации.

Позже глава Росавиации Александр Нерадько заявил, что проблема с отменами рейсов между Россией и Германией решена.



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