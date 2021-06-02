 

В ООН поговорили о русских солдатах в Донбассе

02.06.2021, 20:46, Разное
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Тема присутствия на войне в Донбассе солдат из России была поднята во время неформального заседания Совета Безопасности ООН. Слово взял британский фотограф Дин О’Брайен, по долгу службы бывший в регионе. Он подчеркнул, что лично не видел ни одного русского солдата, передает “Царьград”. Также он пожаловался на западные СМИ, которым не интересны реальные истории живущих в Донбассе людей.



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