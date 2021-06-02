 

Путин провел переговоры с главой Всемирного банка

02.06.2021, 20:46, Разное
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Президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с президентом группы Всемирного банка Дэвидом Малпассом, передает RT. Они обсудили актуальные вопросы, в числе которых оказалась и готовность этой международной финансовой организации спонсировать модернизацию российской экономики. Президент, в свою очередь, напомнил, что Россия является одним из крупнейших акционеров Всемирного банка. Именно поэтому она заинтересована в высокой эффективности этой структуры.



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