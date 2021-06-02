К чему приводит зацикленность на внешности? – Личное мнение
Подписаться на Telegram-канал
Подписаться в Google News
Если сравнить фотографии Оксаны Самойловой из её далёкого прошлого с теми, что она публикует у себя в Инстаграме, можно прийти к вполне однозначному выводу: жена Джигана головокружительно похорошела.
Фото: Соцсети
Но так ли, на самом деле, однозначен этот вывод?
Действительно ли Оксана, зацикленная на тюнинге лица и тела, превратилась из серенькой простушки с плохим вкусом в безапелляционно красивую, пусть и с по-прежнему плохим вкусом, женщину?
Случайно выхваченные из жизни кадры говорят об обратном.
Фото: Соцсети
В уютненьком царстве всемогущего фотошопа Оксана прекрасна, как Елена Корикова в юности. В жизни же выглядит, как сильно отёкшая женщина трудной судьбы. Самойлова не просто не похорошела, а стала выглядеть значительно хуже.
Фото: Соцсети
Нет, в Инстаграме всё по-прежнему красиво. Однако в жизни неуёмный улучшайзинг внешности, напрочь отсутствующее чувство меры, неспособность сосредоточиться на чём-то, кроме своего отражения в зеркале, привели к тому, что теперь этой несчастной бабе, чтобы поддерживать иллюзию собственной привлекательности, требуется всё больше и больше фильтров и фотошопа.
Как думаете, почему наши женщины так сильно зациклены на своей внешности, что утрачивают всякую связь с реальностью?
—
Источник: Лена Миро
Смотреть комментарии → Комментариев нет