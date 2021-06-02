К чему приводит зацикленность на внешности? – Личное мнение

Если сравнить фотографии Оксаны Самойловой из её далёкого прошлого с теми, что она публикует у себя в Инстаграме, можно прийти к вполне однозначному выводу: жена Джигана головокружительно похорошела.



Фото: Соцсети

Но так ли, на самом деле, однозначен этот вывод?

Действительно ли Оксана, зацикленная на тюнинге лица и тела, превратилась из серенькой простушки с плохим вкусом в безапелляционно красивую, пусть и с по-прежнему плохим вкусом, женщину?

Случайно выхваченные из жизни кадры говорят об обратном.



Фото: Соцсети

В уютненьком царстве всемогущего фотошопа Оксана прекрасна, как Елена Корикова в юности. В жизни же выглядит, как сильно отёкшая женщина трудной судьбы. Самойлова не просто не похорошела, а стала выглядеть значительно хуже.



Фото: Соцсети

Нет, в Инстаграме всё по-прежнему красиво. Однако в жизни неуёмный улучшайзинг внешности, напрочь отсутствующее чувство меры, неспособность сосредоточиться на чём-то, кроме своего отражения в зеркале, привели к тому, что теперь этой несчастной бабе, чтобы поддерживать иллюзию собственной привлекательности, требуется всё больше и больше фильтров и фотошопа.

Как думаете, почему наши женщины так сильно зациклены на своей внешности, что утрачивают всякую связь с реальностью?

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