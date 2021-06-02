 

К чему приводит зацикленность на внешности? – Личное мнение

02.06.2021, 20:44, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Если сравнить фотографии Оксаны Самойловой из её далёкого прошлого с теми, что она публикует у себя в Инстаграме, можно прийти к вполне однозначному выводу: жена Джигана головокружительно похорошела.


Фото: Соцсети

Но так ли, на самом деле, однозначен этот вывод?

Действительно ли Оксана, зацикленная на тюнинге лица и тела, превратилась из серенькой простушки с плохим вкусом в безапелляционно красивую, пусть и с по-прежнему плохим вкусом, женщину?

Случайно выхваченные из жизни кадры говорят об обратном.


Фото: Соцсети

В уютненьком царстве всемогущего фотошопа Оксана прекрасна, как Елена Корикова в юности. В жизни же выглядит, как сильно отёкшая женщина трудной судьбы.  Самойлова не просто не похорошела, а стала выглядеть значительно хуже.


Фото: Соцсети

Нет, в Инстаграме всё по-прежнему красиво. Однако в жизни неуёмный улучшайзинг внешности, напрочь отсутствующее чувство меры, неспособность сосредоточиться на чём-то, кроме своего отражения в зеркале, привели к тому, что теперь этой несчастной бабе, чтобы поддерживать иллюзию собственной привлекательности, требуется всё больше и больше фильтров и фотошопа.

  Как думаете, почему наши женщины так сильно зациклены на своей внешности, что утрачивают всякую связь с реальностью?

Источник: Лена Миро



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

08.10 / Мнение: АРЕ – “Кто есть кто”

20.08 / РАН озвучила две версии возникновения снятых с МКС объектов

07.09 / Мнение: Галя всемогущая. Или кто отменяет покупки на кассе в супермаркетах

29.04 / Мнение: Бои на киргизо-таджикской границе

03.12 / Мнение: В Европе не осталось ни идей, ни нефти

05.09 / Мнение: Путин и пустота

16.04 / Скандалы: Александр Ткачев — главный латифундист страны

12.10 / Мнение: Водоросли-убийцы взорвали склад боеприпасов; Навальный жив!

15.07 / Мнение: Пары одного типа имиджа

28.06 / «Норникель» сливает ядовитые отходы в озеро Пясино

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика