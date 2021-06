Свадебные наряды Кейт Миддлтон, Хейли Бибер и других невест, которые всегда в моде

Телеканал “Суббота!” запустил реалити “Скажи платью “Да!” — адаптацию популярного мирового формата Say Yes to The Dress, в котором невесты ищут идеальное платье на свадьбу. В российской версии проекта подбирать платья девушкам помогает звездный стилист Бичолла Тетрадзе. Он одевает Светлану Лободу, Ивана Дорна, Кети Топурию, создал свадебное платье для певицы Джамалы и других звезд. Мы попросили его разобрать свадебные наряды известных невест и прокомментировать, какие тренды до сих пор актуальны в свадебной моде.

Кейт Миддлтон в платье Alexander McQueen

Эта модель платья отличается изысканными деталями в виде деликатных кружевных цветов, 58 обтянутых материей пуговиц на спине и шлейфа длиной почти 3 метра. Об эффектном лифе в пресс-релизе говорилось, что он “создан по мотивам викторианской традиции корсетного искусства и является отличительной чертой дизайна Alexander McQueen”.

Это платье, созданное дизайнером и креативным директором бренда Сарой Бартон для свадьбы принца Уильяма и Кейт Миддлтон в апреле 2011 года, смело можно назвать трендом XXI века и, пожалуй, самым популярным платьем современности. Получилось абсолютно сказочная диснеевская принцесса, о таком образе мечтает каждая девочка. Это платье навсегда войдет в историю и в топы лучших нарядов на свадьбу.

Миранда Керр в подвенечном платье Dior

Пышная юбка из атласа цвета взбитого масла с аппликациями в виде лилий. Когда последняя пуговица на тонком запястье Миранды была застегнута, Мария Грация Кьюри, артистический директор бренда сказала:

Признаюсь честно, одевать ее легко. Она хотела чего-то сказочного, и она подала мне эту идею — сделать платье простым и экспрессивным одновременно.

Это платье для бракосочетания с Эваном Шпигелем, которое состоялось в мае 2017 года, действительно, великолепно подчеркивает идеальную фигуру модели и, что важно, оно всегда останется в тренде, потому что тяготеет к классике. Все таблоиды мира назвали Миранду одной из самых красивых невест, и я с ними полностью согласен.

Хейли Бибер в платье Off White

Известный модельер Вирджил Абло хотел сделать для Хейли, которая в сентябре 2018 года вышла замуж за Джастина Бибера, что-то необычное, немного в уличном стиле, как она и хотела, но при этом традиционное, чтобы подчеркнуть ее женственность. Это платье – удивительный пример того, как можно сочетать два абсолютно разных стиля. В качестве основного акцента логотип бренда и надпись на кружевной ткани, выполненная вручную с использованием натурального жемчуга. Мы видим классный пример ультра-современного платья, вдохновленного вечными ценностями.

На фате Хейли было написано “Пока смерть не разлучит нас”

Соланж Ноулз в костюме Стефан Ролан

Младшая сестра Бейонсе (которая уже, кстати, успела развестись с Аланом Фергюсоном) отказалась от консервативного наряда и появилась на церемонии в 2015 году в брючном комбинезоне кремового оттенка Stéphane Rolland с кейпом, глубоким V-образным декольте и открытой спиной. Решение Соланж отказаться от традиционного платья я могу лишь назвать максимально смелым и ярким, разрушающим все стереотипы в видении свадебной культуры и выбора платьев. Этот образ одобрили главные модные редакторы мира, а фото с ее свадьбы поделились все инфлюенсеры. Такой образ говорит еще и о том, что женщина может быть сильной и стремительной, но при этом, надевая брюки на свадьбу, не теряет свою женскую суть. Аплодирую невесте и ее стилистам.

