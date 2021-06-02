В стиле open air: как вписать модные соломенные аксессуары в свой летний аутфит (тренды и советы)

Тренды в моде постоянно меняются и наполняются новыми вариантами и идеями. С помощью ярких аксессуаров можно превратить даже привычную повседневную одежду в небольшой шедевр в стиле open air. Соломенные детали помогают сделать образ намного интереснее и ярче.

Интересные нотки

Раньше соломенные сумки считались только деталью пляжного сезона и использовались для хранения купальника или пляжного полотенца. Сейчас это настоящий отдельный аксессуар, который органично вписывается в композицию с футболкой и джинсами.

Красивая большая сумка способна не только привлечь внимание, но и дополнить образ. Это еще один элемент практичности, комфорта и удобности сезона-2021. Стилисты советуют совмещать такие сумки со светлой одеждой свободного кроя, которая не сковывает движений и дарит ощущение легкости.

Кстати, от формы и типа сумки зависит то, с какой одеждой она будет сочетаться. Даже модное платье не обойдется без этого интересного аксессуара. Небольшая соломенная деталь подчеркнет летнее настроение и женственный образ.

В деловом стиле это может быть обычный клатч светлого оттенка, а вот для образа на прогулку с друзьями отлично подойдет форма красивого “мешочка”. Хотя аксессуар выглядит довольно объемным, он не будет мешать или создавать дискомфорт в сочетании с остальной одеждой.

Головной убор

Представить себе жаркий летний сезон без красивой элегантной шляпки просто нереально. Этот сезон не исключение. Стилисты уверены, что эта деталь поможет не только защититься от яркого солнца, но и эффектно выделиться из толпы и сделать акцент на своем внешнем виде.

В тренде будут шляпки широкие и немного свободные, благодаря чему можно еще раз подчеркнуть концепцию комфортности и легкости на каждый день. Украсить шляпку можно красивыми лентами или же цветочными элементами. Это стильная деталь для образа в этом сезоне.

Шляпка может сочетаться как с повседневными простыми нарядами, так и с легкими летними платьями разных фасонов и оттенков. Использование шляпки в образе помогает экспериментировать и наполнять свой стиль новыми элементами.

Красивая обувь

Удобные босоножки или практичные сандалии, красивые туфельки с соломенными элементами или полноценная обувь из этого материала – ограничивать себя в любом случае не стоит.

Обувь, выполненная в “соломенном” стиле, будет смотреться необычно, ведь это еще один акцент на пляжный сезон. Это универсальный в плане сочетания вариант, который подойдет без исключения всем представительницам прекрасного пола.

Такая обувь выглядит легко и просто, она хорошо показывает себя при носке и не создает дискомфорта. Сочетать обувь можно с красивыми сумками-шопперами с такой же основы или с широкими соломенными шляпками. Вариантов может быть много, поэтому не нужно ограничивать себя в поиске идеального сочетания.

На каждый день отлично подойдет простая закрытая обувь с соломенными вставками. Она выглядит довольно просто и лаконично, тем самым не создает дискомфорта в выбранном стиле.

Простые сандалии на литой платформе с соломенными вставками выглядят эффектно и красиво. Это отличный вариант для летнего платья.