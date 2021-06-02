 

Как аккуратно очистить от краски кирпичную стену. Нужна щетка, губка и растворитель

02.06.2021, 20:18, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Некоторым нравится красить кирпич, а другие предпочитают его более естественный вид. К счастью, краску с кладки легко удалить, если знать один домашний способ. Так вы сможете быстро изменить кирпичную кладку с окрашенной на неокрашенную по этой простой инструкции. Причем годится такой способ для применения как на внутренней, так и на внешней кирпичной стене.

Требуемые материалы:

средство для удаления краски (растворитель);деревянный скребок;проволочная щетка;стальная вата;вода;губка;ведро;полотенце.

Шаг 1. Подготовка и нанесение

Проветрите помещение, оставьте окна открытыми, если работы ведутся внутри. Нанесите готовый состав для удаления краски на окрашенную часть кирпичной кладки. Можете сделать это губкой или кистью, но предварительно наденьте перчатки.

Старайтесь, чтобы растворитель покрыл все окрашенные области. Так после будет легче удалить всю краску без повреждений кладки. Дайте стене полностью высохнуть. Обычно для этого достаточно получаса – растворитель быстро испаряется. Теперь приступайте к самому главному.

Шаг 2. Удаление слоя

Возьмите деревянный скребок или железную щетку (можно губку) и соскребите верхний слой со стены. Обязательно делайте это в плотных перчатках, чтобы не повредить руки. После удаления краски возьмите обычную воду, тряпку и помойте стену. Если есть возможность, можете сделать это из шланга — под напором воды стена еще лучше очистится.

Промокните кирпич полотенцем, бумагой, постарайтесь удалить воду из щелей. Вы увидите, что все очень просто, но требует времени и аккуратности. Кирпич имеет пористую поверхность, ее легко соскоблить и очистить. Когда стена высохнет полностью, вы получите ее естественный вид. Такой кладка была изначально.

Советы и рекомендации

Растворители бывают довольно агрессивными, работайте с ними в специальной маске и перчатках. Альтернативой соскабливанию является очистка при помощи пескоструйки, если вы умеете ею пользоваться. Чем старее кладка, тем она мягче. Поэтому ручная чистка может повредить кирпич, если действовать слишком резко.

Соблюдайте осторожность во время работы, убедитесь, что кирпичи выдержат давление. Загрязнению и пятнам более подвержен внутренний кирпич, чем наружный. После удаления краски лучше покрыть кладку восковой пастой, чтобы защитить от атмосферных воздействий. Заодно так стена будет выглядеть отполированной. Попробуйте этот способ — вы точно останетесь довольны результатом.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

27.11 / «Немцы насолили так, что их будут помнить долго»

21.02 / Конец операции «Феликс»

31.12 / Валерия поздравила читателей “Дни.ру” с Новым годом

30.05 / “Безжалостная бензоколонка”

18.10 / Ученый спрогнозировал прекращение активности COVID-19 к лету 2021 года

28.07 / Ученые создали искусственную поджелудочную железу для лечения диабета

14.08 / Ученые: Образование позволяет предотвратить развитие сердечно-сосудистых заболеваний

05.02 / По следам королевы Гамбит: 5 способов носить шахматную клетку

05.02 / СПЧ предлагает заменить все условные сроки на реальные

26.05 / Запуск Mercedes-Benz GLA 2021 года: восемь основных моментов

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика