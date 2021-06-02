Новый Peugeot 2008 получит в РФ 150-сильный мотор

Новый кроссовер Peugeot 2008 для российского рынка получит модернизированную версию с улучшенным двигателем.

Речь идет об 1,2-литровом бензиновом двигателе с турбиной на 150 л.с. Кроме того, автомобиль оснащается восьмиступенчатой автоматической трансмиссией и передним приводом. Предполагается, что выход на рынок РФ обновленного компактного паркетника Peugeot 2008 состоится уже в скором времени.

Пока в компании не раскрывают остальные улучшения по указанной модели, однако есть предпосылки, что автомобиль сможет похвастаться расширенным функционалом и более дорогими материалами отделки салона. Цена Peugeot 2008 с новым агрегатом пока не озвучена публике.