 

Компания Volvo объявила о начале приема заказов на электрический кроссовер C40

02.06.2021, 20:14, Новости дня
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Шведский бренд Volvo объявил о начале продаж нового электрокара Volvo C40 Recharge.

Данный автомобиль выполнен на платформе CMA, которая используется и в бензиновом исполнении. Кроме того, новинка получит улучшенную зарядку, которая позволит восполнить емкость батареи до 80% всего за 40 минут. Что касается интерьера салона, то здесь задействовали цифровую приборную панель, а также применили качественные материалы отделки. Автомобиль позволяет синхронизацию со смартфонами.

Вместе с тем установленные два электромотора позволяют выдать мощность 402 л.с. При таких характеристиках осуществить разгон до сотни можно за 4,7 секунд. Более точные параметры пока не объявлены производителем.



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