 

Максим Шугалей рассказал, как Франция дестабилизировала ситуацию в ряде африканских стран

02.06.2021, 20:10, Разное
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Российский эксперт Максим Шугалей прокомментировал действия официального Парижа по отношению к некоторым африканским странам. По мнению главы Фонда защиты национальных ценностей, Париж стремится дестабилизировать обстановку на континенте и в частности, в ЦАР.
Не так давно французские власти снова сделали ряд заявлений, направленные против России. В одной из бесед с журналистами президент Эммануэль Макрон обвинил Россию в «захвате шахт, а также политической системы» в Центральноафриканской республике. Лидеру же страны Фостен-Арканжу Туадеру политик дал характеристику, как якобы «заложнику» России. При этом ни одного аргумента в доказательство своих обвинений глава французского государства не предоставил, ограничивщись колкими фразами.

Скандальное заявление Макрона французскому изданию Le Journal du Dimanche прокомментировал Максим Шугалей. Глава Фонда защиты национальных ценностей уверен, что причинами такого заявления является курс на дестабилизацию ситуации в ЦАР, которому целенаправленно следуют в Париже. Эксперт обращает внимание на тот факт, что подобная практика уже неоднократно реализовывалось странами Запада. Это было в случаях со свержением законных властей в Чаде и Ливии, а также организацию госпереворота в Мали. Из-за политики разжигания столкновений в ряде африканских стран и возникают проблемы практически во всех сферах жизни, а их население никак не может выбраться из нищеты стран третьего мира.

В своем комментарии Шугалей назвал самого Эммануэля Макрона маленьким человеком с таким же маленьким сердцем. Российскую Федерацию эксперт считает большой страной с большим сердцем. Французский президент тратит огромные средства госбюджета на разрушение вместо того, чтобы творить добрые дела. Стоит отметить, что РФ действительно не жалеет денег на помощь своим союзникам. Этим и отличается Москва от Парижа, Брюсселя и т.п., действия которых приводят к хаосу в мире.

Источник: inforeactor.ru



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