 

Кристина Орбакайте о содержании сыновей: “Даем деньги только на праздники”

02.06.2021, 20:10, Разное
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Известная российская певица Кристина Орбакайте опровергла информацию о том, что содержит своих сыновей. По ее словам, наследники давно являются самостоятельными в финансовом плане. Звездная мать может дать им денег только на праздники в качестве подарка.
На своем празднике, устроенном по случаю 50-летия, Орбакайте пояснила журналистам о детях. Младший сын Дэни с годами становится похожим на свою мать. Он всегда смотрит на артистку с восхищением. Сам же наследник певицы полон идей и планов. Дэни Байсаров уже сделал прививку от коронавируса, поэтому начал активно работать. По словам Орбакайте, оба ее сына по натуре являются мечтателями.

Дэни Байсаров планирует устраивать в Москве выставки. В скором времени он сам объявит об этом, а пока ищет подходящее помещение. Этим сын Орбакайте не планирует зарабатывать деньги.

Певица давно перестала содержать своих сыновей. Она редко помогает им в финансовом плане. Сами же наследники ничего не просят у звездной матери, стараясь всего добиваться самостоятельно. К слову, Алла Пугачева, произнося тост, отметила, что Кристина Орбакайте в свое время также без ее помощи начала творческую карьеру. Ей пришлось слышать в свою сторону множество нелестных слов, но она пережила данный период и доказала, что имеет талант.

Источник: sobesednik.ru



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