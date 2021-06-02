Кристина Орбакайте о содержании сыновей: “Даем деньги только на праздники”

Известная российская певица Кристина Орбакайте опровергла информацию о том, что содержит своих сыновей. По ее словам, наследники давно являются самостоятельными в финансовом плане. Звездная мать может дать им денег только на праздники в качестве подарка.

На своем празднике, устроенном по случаю 50-летия, Орбакайте пояснила журналистам о детях. Младший сын Дэни с годами становится похожим на свою мать. Он всегда смотрит на артистку с восхищением. Сам же наследник певицы полон идей и планов. Дэни Байсаров уже сделал прививку от коронавируса, поэтому начал активно работать. По словам Орбакайте, оба ее сына по натуре являются мечтателями.

Дэни Байсаров планирует устраивать в Москве выставки. В скором времени он сам объявит об этом, а пока ищет подходящее помещение. Этим сын Орбакайте не планирует зарабатывать деньги.

Певица давно перестала содержать своих сыновей. Она редко помогает им в финансовом плане. Сами же наследники ничего не просят у звездной матери, стараясь всего добиваться самостоятельно. К слову, Алла Пугачева, произнося тост, отметила, что Кристина Орбакайте в свое время также без ее помощи начала творческую карьеру. Ей пришлось слышать в свою сторону множество нелестных слов, но она пережила данный период и доказала, что имеет талант.

Источник: sobesednik.ru