 

Кабмин отменил обязательный перевод пенсий на карточки – “Укрпошта”

02.06.2021, 20:08, Новости дня
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“Текущий порядок доставки пенсий, субсидий и социальной помощи через “Укрпошту” будет сохранен как минимум до 1 января 2023 года”, – говорится в сообщении.

Решение об обязательном переводе пенсий на карточки было закреплено предыдущим постановлением Кабмина – №277 от 29 марта. Сообщается, что инициативу отложили на два года из-за неготовности банковской инфраструктуры и систематического закрытия банковских отделений.

“На данный момент банкоматы есть только в 4% городов Украины, что значит, что 13 млн украинцев не имеют доступа и возможности пользоваться банковскими услугами. В то время как “Укрпошта” покрывает 100% населенных пунктов и может предоставить в том числе и финансовые услуги всем без исключения украинцам”, – заявили в компании.

Гендиректор “Укрпошти” Игорь Смелянский отметил, что до 2023 года пенсии и соцвыплаты будут доставлять почтальоны и выдавать в отделениях. 

Он также сообщил в Facebook, что позволил продолжить работу терминалов сторонних банков в тех отделениях “Укрпошти”, где пока нет ее собственных. 19 мая Смелянский заявлял об их отключении из-за того, что Пенсионный фонд и управление соцзащиты, по его словам, заставляли пенсионеров переходить на карты.

“Пенсионер вправе выбрать бесплатно, где и как ему удобно получать пенсии и субсидии. Если удобно в банке – значит, в банке. Если удобно в “Укрпошті” – значит, в “Укрпошті”, – написал Смелянский.

https://www.facebook.com/ukrposhtaceo/posts/4610051335691166

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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