 

Офицера Госпогранслужбы, который пропал в Одессе, объявили в розыск

02.06.2021, 20:08, Новости дня
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Об этом пресс-центр регионального управления Морской охраны Госпогранслужбы Украины проинформировал в Facebook во второй половине дня 2 июня.  

Из-за пропажи офицера открыли уголовное производство. 

“К его поискам привлечены компетентные правоохранительные органы, также в поиске задействованы собственные силы Государственной пограничной службы Украины. На данный момент офицер объявлен в розыск”, – сообщили в ведомстве. 

https://www.facebook.com/RegionalneUpravlinnyaMorOhrany/posts/2942430369375922

Таким образом в ГПСУ опровергли сообщения в СМИ – сегодня утром издание “Цензор.НЕТ” писало, ссылаясь на свои источники, что офицер нашелся и с ним все в порядке, а об обстоятельствах случившегося сообщат 3 июня. 

Контекст:

Чертков пропал 1 июня. Он в 6.30 вышел из своего дома на улице Грушевского, но в расположение отряда не прибыл. Одесский отряд морской охраны осуществляет охрану государственной границы в Черном море и на реке Дунай. 

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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