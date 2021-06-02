Офицера Госпогранслужбы, который пропал в Одессе, объявили в розыск

Об этом пресс-центр регионального управления Морской охраны Госпогранслужбы Украины проинформировал в Facebook во второй половине дня 2 июня.

Из-за пропажи офицера открыли уголовное производство.

“К его поискам привлечены компетентные правоохранительные органы, также в поиске задействованы собственные силы Государственной пограничной службы Украины. На данный момент офицер объявлен в розыск”, – сообщили в ведомстве.

https://www.facebook.com/RegionalneUpravlinnyaMorOhrany/posts/2942430369375922

Таким образом в ГПСУ опровергли сообщения в СМИ – сегодня утром издание “Цензор.НЕТ” писало, ссылаясь на свои источники, что офицер нашелся и с ним все в порядке, а об обстоятельствах случившегося сообщат 3 июня.

Контекст:

Чертков пропал 1 июня. Он в 6.30 вышел из своего дома на улице Грушевского, но в расположение отряда не прибыл. Одесский отряд морской охраны осуществляет охрану государственной границы в Черном море и на реке Дунай.

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