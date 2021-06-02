Мнение: Что за страна такая…

Эталонный батхерт либерастов по поводу восстановления в Волгограде барельефа с изображением Сталина.

В Волгограде решено восстановить портрет Иосифа Сталина на фасаде планетария

Барельеф вождя всех времен и народов был поврежден неизвестными и замазан цементным раствором в 1961 году

В Волгограде при проведении так называемых комплексных научных исследований здания планетария ростовские реставраторы обнаружили на фасаде барельеф с профилем Иосифа Сталина. На научно-методическом совете по вопросам культурного наследия Комитета государственной охраны объектов культурного наследия Волгоградской области было принято решение о реставрации портрета вождя всех народов.

— Ростовская фирма «А1 Эксперт», выигравшая тендер на проект реставрации планетария, в процессе проведения комплексных научных исследований вскрыла на фасаде здания круглый медальон, на котором сохранился изуродованный профиль Иосифа Виссарионовича Сталина, — рассказал член научно-методического совета, реставратор Сергей Сена. — Барельеф был затерт раствором, и когда реставраторы сняли, вероятно, гипсовую или цементную затирку, появился профиль Иосифа Виссарионовича. Когда его очистили, стало ясно, что у профиля отбиты нос и подбородок. Видимо, его заштукатурили в 1961 году, когда Сталинград переименовали в Волгоград, и когда в одну ночь снесли памятник Сталину у входа в Волго-Донской канал.

Проектировщики обратились в научно-методический совет с вопросом: что делать дальше — и предложили три варианта дальнейших действий: оставить барельеф как есть, расчистить, но не восстанавливать, или же восстановить его в первозданном виде.

— К моему удивлению, один человек воздержался от голосования, всего один проголосовал за то, чтобы расчистить и показать, что барельеф был поврежден, и я один — за то, чтобы оставить в том виде, в котором он есть сейчас, — продолжает реставратор. — Остальные члены совета (не буду называть их имен) проголосовали за его восстановление в первозданном виде. На мой взгляд, создается очень опасный прецедент смешения эстетических и реставрационных понятий с политикой. Причем это уже не первый случай, когда люди начинают поклоняться изображению Сталина, не находя параллели между его временами и нынешними. Я думаю, это путь, который ведет не к храму, а в абсолютный тупик.

Сергей Сена уточнил, что те, кто голосовал за реставрацию барельефа — люди в возрасте от 40 до 75 лет, что не позволяет думать о том, что они не знали о массовых репрессиях и ужасах, которые принесла сталинщина (хотя бы по рассказам родителей). К слову, по словам реставратора, его семья тоже пострадала от сталинских репресий — отец получил справку о реабилитации в 1990 году, а дед погиб в лагерях в 1942 году.

— Несколько лет назад мы делали проект реставрации здания бывшей партийной школы (нынешнего медицинского университета), — продолжает реставратор. — Там на фасаде, кроме барельефов Маркса, Энгельса и Ленина, был и четвертый — Сталина, профиль его читается и сегодня. В своем проекте реставрации мы не восстанавливали его, а посчитали, что тот момент, когда профиль Сталина сбивали с фасада, — тоже исторический факт, и предложили не барельеф восстановить, а установить табличку на фасаде, на которой можно было дать изображение в уменьшенном виде, и рассказать, при каких обстоятельствах этот барельеф был уничтожен и почему. Может быть, даже сделать QR-код, чтобы молодежь, владеющая гаджетами, но не знающая истории, приобщалась бы к ней.

Волгоград же опять показал всей России, что здесь почитают персонаж, преступления которого широко известны. Здесь есть люди, которые тоскуют по сталинским временам и считают, что именно он восстановил страну, именно он победил в войне… Они используют всю ту словесную казуистику, которая сопровождала практически всё время его правления и первые годы после смерти до момента развенчания так называемого культа личности.

https://v1.ru/text/gorod/2021/06/01/69946703/ – цинк

Почти все проголосовали за, он один против, но виновато "смешение эстетических и реставрационных понятий с политикой". После чего следует зачитывание мантр про "ужасы сталинщины" и про то, что все всё про Сталина прекрасно знают и все равно ставят ему памятники. Что-то с рассказами про "ужасы сталинизма" пошло не так и не туда…

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