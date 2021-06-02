Мнение: Акт безоговорочной

Договор о транзите газа в Европу через Украину останется в силе на весь период его действия, даже после его завершения Москва не намерена отказываться от украинского транзита, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Россия и Украина имеют договор о транзите газа в Европу, этот договор останется в силе на весь период его действия. Но даже после завершения срока действия этого договора Россия не намерена отказываться от украинского транзита. Президент Путин исходит из того, что в дальнейшем объемы поставляемого в Европу газа будут увеличиваться и украинский транзит может быть востребован", – сказал Песков журналистам.

В переводе на русский язык и на все остальные языки мира это признание и подписание капитуляции. Обходные маршруты вокруг Украины и затевались-то для того, чтобы полностью отказаться от этого направления. Вплоть до середины 19 года Газпром непоколебимо выступал с позицией "Ни миллилитра газа по территории Украины, начиная с 1 января 2020 года". Затем речь пошла о 15 миллиардах кубометров под вывеской "Ну так и быть, только войдя в ваше положение". И, наконец, в конце декабря 19 года был подписан предварительный акт капитуляции – контракт на транзит через Украину. Не на 10 лет, как того хотела Украина, а в два раза меньший срок, но всё же.

При этом уже более острожно, но все равно крайне решительно продолжались заявления, что по истечении уже нового контракта продлевать его смысла нет – Турецкий поток и СП-2 полностью перехватят "украинские" объемы. Но обедню испортила Германия, поставившая условие – разрешение на эксплуатацию СП-2 только под гарантии созранения украинского транзита.

И вот теперь Песков подтверждает, что условие Германии будет выполнено. Контракт будет сохранен и после срока его истечения.

В сухом остатке можно резюмировать следующее. Две войны (с Украиной и в Сирии) проиграны окончательно. Начавшиеся с одной-единственной целью – продвижение проекта обхода Украины и полная заморозка украинского транзита – теперь они с треском провалены. Понятно, что вслух об этом не скажут ни слова, но кто понимает, о чем вообще идет речь, тот воспримет результат однозначно. Идея Путина, высказанная в Мюнхене в 2007 году, превратилась в использованный рулончик пипифакса. Газ в обмен на участие в выработке глобальных решений – всё, эта тема пройдена и похоронена навсегда. Сырьевая колония не может претендовать на место за столом, особенно, если ее из-за этого стола за истекшие 13 лет с позором выставили.

Я не очень понимаю, как человека, который с треском проиграл все свои войны и не сумел добиться ни одной международной задачи, кто-то называет великим геополитиком, мастером международных шахмат. Ну, и прочие лизоблюдские эпитеты. Лузер и бездарь – вот и вся характеристика этого никчемного существа. Хотя погулял он за счет страны и народа, надо отметить, от всей души. Сколько сотен миллиардов закопаны и разбазарены его попытками показать свои недюжинные способности – тут считать-не пересчитать.

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