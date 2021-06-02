 

Спикером Петербургского международного экономического форума 2021 стал Даня Милохин

02.06.2021, 19:50, Новости дня
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Блогер Даниил Милохин стал участником сессии Петербургского международного экономического форума, в ходе которого он уложил участников на пол, чтобы снять ролик для TikTok.

Собравшиеся обсуждали перспективы продвижения брендов через блогеров и шутили по поводу возможной продажи DreamTeamHouse. Милохин сначала не особенно включался в разговор, но затем выдал несколько реплик. Он заявил, что осознает конечность своей популярности, и выступает за мир во всем мире. Во время обсуждения он баловался с микрофоном, отключая собеседников, информирует «Фонтанка».

 

Позже блогер предложил научить предпринимателей записывать TikTok-видео. Он попросил всех желающих встать в ряд, а потом лечь. Сам блогер залез на стол, передает РИА «Новости».

 

«Стоять. Всем стоять. <…> Теперь все ложитесь на землю. Блин, это круто!» – сказал он. К съемкам ролика присоединилась и телеведущая Ксения Собчак, участвовавшая до этого в сессии об арт-столицах.

  

После окончания съемок и дискуссии Милохин ретировался, объявив всем, что намерен справить нужду.

Ранее Собчак пожаловалась на цены в буфете на ПМЭФ, отметив, что на форуме предлагают четыре вида меню, стоимость каждого из которых 3 тыс. 800 рублей на одного человека.

В среду Международный экономический форум начал свою работу в Санкт-Петербурге, на площадке со 2 по 5 июня соберутся представители деловых кругов для обсуждения ключевых экономических вопросов.



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