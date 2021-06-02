 

Из заповедника сбежало стадо слонов

02.06.2021, 19:48, Разное
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Пятисоткилометровый след после своего побега из природного заповедника на юго-западе Китая оставило стадо слонов, передает Общественная служба новостей. Животные разрушали постройки крестьян и вытаптывали их посевы. Власти оценивают ущерб, нанесенный беглецами, в 6,8 миллиона юаней (78,2 миллиона рублей). Что стоит за необычным поведение животных предстоит выяснить специалистам.



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