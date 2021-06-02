Мнение: Невроз и локус контроля

Самым неприятным следствием внешнего локуса контроля является невроз.

И если человек видит причину своего невроза вне себя, обвиняет травмирующие обстоятельства, его локус контроля становится еще более внешним.

Невроз возникает, когда нервная система не справляется с внешними раздражителями и появляются функциональные расстройства.

Фоновая тревога (до панических атак) и чувство собственной неполноценности (до суицидальных стремлений) – самые известные признаки неврозов, легких и тяжелых.

При обострении невроза человек живет в аду.

Но главная причина этого – потеря локуса контроля.

Потеря локуса контроля бывает, когда он продолжительное время был внешним.

Потеря – это не просто внешний локус контроля, это утрата чувства контроля. При внешнем локусе контроля у человека сохраняется иллюзорная вера, что он может управлять всем. Внешним локусом контроля мы называем место контроля, которое находится вне границ человека, но он его ощущает как свой собственный руль.

Штурманы полагают, что могут рулить партнерами, как будто партнеры включены в их круг границ. Именно это называется “присвоение” – включение другого субъекта в круг ваших границ. То же самое называется слиянием. Вы ощущаете другого человека частью себя, поэтому пытаетесь его контролировать, им рулить.

Во многих случаях внешнего локуса человек ощущает себя рулящим не только своим партнером, не только близкими, но и всеми окружающими, и даже процессами мира. Человек в этом случае не осознает, что он пытается управлять миром, но во всех его притязаниях это хорошо заметно. Например, он злится и ругает погоду, не осознавая, что, по сути ведет себя как ее заказчик или хозяин. Или он переживает за какие-то глобальные события, которые от него никак не зависят, держит это в голове, много говорит об этом и очень старается, будто всерьез рассчитывает повлиять на ход событий.

Все описанное настолько считается нормой для большинства людей, настолько прочно входит в привычную жизнь, что многие не понимают, что не так.

Странно ли, что и длительные сбои энергии, депрессивное состояние, тревога, раздражительность и поиск зависимостей – тоже обычное дело?

Если люди считают нормой свои порывы рулить всем вокруг себя, они постоянно выносят локус контроля за круг своих границ. Это приводит к трем опасным последствиям. Они не чувствуют свои реальные границы, привыкают их не видеть. Они не могут контролировать себя и то, что внутри их границ. И они постоянно сталкиваются с тем, что все уходит из-под их контроля. Последнее приводит к неврозам и невротическим состояниям.

Обратите еще раз внимание, чем внешний локус контроля отличается от потери локуса контроля.

Внешний локус контроля – это когда вы полагаете, что вещи не зависящие от вас находятся у вас под контролем.

Это бывает либо когда вы не осознаете, что вещи эти от вас не зависят, либо когда вы не осознаете, что стараетесь их контролировать.

Например, вы можете переживать, все ли нормально у пилота, когда вы летите на самолете. Вы не просто чуть-чуть тревожитесь, вы сидите и напряженно думаете о том, как там ваш пилот. Если вас спросить, действительно ли вы надеетесь управлять самолетом своими мыслями, вы скажете, что конечно нет. Как в том анекдоте про Жучку: “Какая еще собачка, это же консервная банка!” Вы скажете, что вам очевидно, насколько самолет – вне ваших границ. Но на вопрос, зачем вы тогда направляете туда так много энергии, зачем вы пыжитесь так, будто хотите поднять что-то тяжелое, вы не сможете честно ответить. Скорее всего вы скажете, что вам “так спокойней” или вы “так привыкли”. И пока вы не потеряли локус, ваш невроз остается в латентном состоянии. Вы просто держите воображаемую руку на пульсе пилота и переносите полет вполне терпимо. Можете даже немного отвлечься на чтение или обед. В этом случае ваш локус – это блудный локус, шляющийся мимо границ, но время от времени ненадолго возвращающийся в границы.

Невроз в виде самолетной фобии развивается в том случае, если ваш локус не просто внешний, не просто залипает на пульсе пилота, вы еще и ощущаете, что кроме вас контролировать это некому. Кроме вас некому, а вы не справляетесь, вы теряете контроль, теряете локус. А значит трагедии не миновать. И вы стараетесь изо всех сил собрать свою энергию, чтобы все-таки справиться с этой задачей – контролировать пилота. Но сил не хватает, короны не хватает, чтобы поверить в себя, страх охватывает вас, и на лбу выступает холодный пот. Вы чувствуете, что не можете дышать, еще немного и вы потеряете сознание от паники.

Эффективная психотерапия в случае самолетных фобий и всех подобных им, автофобий, метрофобий, даже клаустрофобий, заключается в правке локуса контроля. Вы должны осознать и смириться, что большинство вещей в этом мире вы никоим образом не можете контролировать, они происходят сами, без вас, и происходили всегда, до вас, останутся после вас и никак от вас не зависят. Если вы научитесь воспринимать это смиренно, у вас будет нормальная или даже счастливая жизнь, а если вы будете пытаться контролировать то, что от вас не зависит, вы очень быстро исчерпаете запас своих сил и приведете себя к болезни. То же самое касается фобии смерти. Если панически бояться возможной смерти, начнется истощение ресурсов, и смерть придет куда быстрей. Единственная возможность сохранять и умножать энергию – контролировать только то, что в границах, что действительно доступно контролю, что зависит от ваших усилий. А к остальному относиться по принципу “не стяжай”.

Невроз не обязательно выглядит как фобия, но всегда связан со страданиями.

Когда причиной невроза называют внешние обстоятельства, подкрепляют внешний локус контроля.

Дескать, да, ты имеешь право на контроль над тем и этим, но люди и обстоятельства провинились, они должны исправиться и измениться, чтобы тебе стало проще их контролировать.

Например, невроз, который развивается на фоне потери близкого или иной большой утраты. Человек столкнулся с обстоятельством, что он не может контролировать жизнь и смерть любимых людей, даже свои может в небольшой степени, а чужие совсем не может. Если локус контроля нормальный, человек переживает грусть и боль, но возвращается к нормальной жизни, возвращается к своим обязательствам перед другими людьми и перед собой. Если же потеря сломала картину мира, в которой человек владеет всем, что ему важно, где его желание царит, где его контроль побеждает смерть как Христос, у него может развиться тяжелый невроз. Ему будет страшно жить, он будет ощущать предательство жизни или Бога (который у него на посылках), он будет бунтовать против своей ограниченности, его будет преследовать то страх смерти, то желание умереть, чтобы покончить со страхом, чтобы не жить в мире, где он – Ничто. Он перенес удар по грандиозности, травму этой грандиозности, перелом короны. И вследствие этого перелома он потерял локус контроля, который был у него внешним.

Невроз – это перелом короны.

И главное – не надевать на корону гипс, не сращивать ее обратно.

Единственная возможность для такого человека действительно встать на ноги и зажить во много раз лучше, это построить новую идентичность, без короны, в которой его локус контроля будет в границах, а ко всем не зависящим от него вещам он будет относиться со смирением и принятием.

Но происходит часто другое. Люди сращивают и восстанавливают корону, в прямом смысле слова прощая жизни потерю близкого или даже записывая ей это в долги, ожидая компенсацию за это. И их локус контроля продолжает быть внешним. Время от времени они возвращаются в состояние обиды на жизнь и к страху.

Невроз нередко бывает отягчен химической аддикцией. Из-за страха утраты контроля люди пытаются снизить активность лобных долей при помощи различных веществ. Они принимают таблетки, наркотики, алкоголь, чтобы снизить остроту страданий. Но синдром отмены всех таких препаратов усиливает тревогу, в прием растит толератность к дозе. Развивается зависимость, и невроз может тоже прогрессировать.

Другой пример отягченного невроза – нервная анорексия.

Развивается это заболевание сначала как невроз, а потом к нему подключается расстройство пищеварения. Человеку, обычно молодой девушке, хочется быстро стать стройной, она не считается с потребностями организма, не выдерживает нормальный темп похудения, не думает о здоровом питании, а объявляет врагом своей красоты еду. Обычно у таких девушек изначально есть лишний вес, существенный или небольшой, но когда они истощаются и их вес становится критически низким, они продолжают ненавидеть свое тело и испытывают тошноту при виде еды. Происходит слом пищевого поведения, расстройство всех функций организма. Мозг без питания начинает плохо работать, поэтому больные анорексией не только не способны критически себя оценивать, но и мыслят с большим трудом. На тяжелой стадии анорексички соглашаются, что им нужно набрать вес, чтобы выжить, но не могут есть, пища перестает перевариваться и усваиваться.

На ранних стадиях анорексия поддается психологической коррекции. Но к сожалению, причиной этого расстройства многие видят “низкую самооценку”. Девушки, страдающие анорексией, действительно оценивают себя как уродливых, жирных, мерзких. Но по сравнению с кем? По сравнению с несколькими идеальными образцами, которых они считают нормальными. Окружающих девушек такие анорексички считают еще более уродливыми и жирными, чем себя.

О низкой самооценке можно было бы говорить, если бы девушки с нормальным весом казались анорексичкам красивыми, а сами себе они – уродливыми. Но так почти никогда не происходит, если анорексички не хитрят. Если показать такой девушке фото с нормальными женскими фигурами, вы услышите: “Фу, жирухи”, а если она схитрит, то соврет, что девушки нормальные, но совсем не в ее вкусе. В реальности же она испытывает отвращение к неидеальным в своем представлении фигурам. Ей нравятся только очень худые, именно поэтому она стремится избавиться от жира.

Нет ничего хуже, чем обвинять в этом недостижимые идеалы. Это все равно, что всерьез доказывать, что идеал должны быть достижим каждым, что каждая девушка имеет полное право считать себя идеальной. А еще самой умной и самой популярной?

Это не “низкая самооценка” – беситься от того, что ты не идеальный, это внешний локус контроля, благодаря которому девушка считает, что имеет право быть самой-самой и самой стройной тоже. Хочу стать владычицей морской или разобьюсь в лепешку. В лепешку разбиться человек может довольно легко, его организм быстро разрушается, а вот владычицей морской ни один человек никогда не станет.

Обычно “низкую самооценку” лечат тем, что выращивают корону.

Человеку говорят, что он способен на многое, что все у него может быть, что все к его услугам.

Это укрепляет его внешний локус.

В случае паники и потери локуса такая “поддержка” действительно дает временное облегчение, пот перестает выступать на лбу, это делает такую “терапию” легитимной. Но в перспективе ситуация только ухудшается.

Если вы помогли человеку поверить, что он может контролировать мир, вы помогли его неврозу.

И обсуждать с человеком, как не правы окружающие по отношению к нему, это разделять его уверенность в том, что судить других, обязывать и наказывать – его право, что он может рулить окружающими.

Адаптационные возможности человека – это умение отделять доступное от недоступного и заниматься тем, что по плечу.

А неврозы – это и есть нарушения адаптации.

Переживали невротические состояния, друзья? Навязчивые страхи, тревоги, упадок мотивации, разочарование в себе?

Правка локуса в границы помогает?