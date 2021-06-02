Все входящие — платно

Деловые люди отказываются ехать на ПМЭФ — «деловую тусовку № 1» в Северной столице.

Впервые за 23 года своего существования традиционный Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) начинается со скандала, разразившегося за пару дней до официального открытия мероприятия. Форум для участников отнюдь не бесплатный, но это еще полбеды. В этом году ПМЭФ фантастически подорожал: за возможность поговорить с федеральными чиновниками и послушать Путина желающие должны заплатить в два с лишним раза больше, чем в 2019 году (в 2020 году форум не проводился из-за пандемии). Сегодня для участников мероприятия пакет «Стандарт» стоит 840 тысяч рублей, а пакет «Премиум», позволяющий присутствовать на выступлении президента России, — 960 тысяч рублей. Однако неожиданно выяснилось, что платить за вход должны не только участники, но и эксперты, приглашенные организаторами в роли спикеров. Это ноу-хау.

Фото: Петр Ковалев/фотохост-агентство ТАСС

«Но деньги вперед»!

«Уникальное предложение, такого в моей жизни еще не было! Советник президента (Антон Кобяков. — Н. П.) прислал мне приглашение на ПМЭФ, меня попросили выступить на одной из сессий, — написала 30 мая на своей странице в фейсбуке Анастасия Татулова, российский общественный омбудсмен в сфере малого и среднего бизнеса, основательница сети семейных кафе и фабрики кондитерских изделий. — Я в эти даты, с 1 по 5 июня, присутствую на отраслевом мероприятии в Сочи, поэтому это — прямо запара. И все же на один день решила слетать туда-обратно в Питер. Дорого, сложно, но ведь важно! Ключевое событие все-таки… И тут приходит второе сообщение: за мое же выступление мне надо заплатить 960 тысяч рублей»!

Как рассказала «Новой» Татулова, сначала она растерялась и отправила организаторам форума уточняющее письмо.

— Возможно, это ошибка, — предположила бизнес-омбудсмен, — они не поняли, что я лечу на конкретную панель, на два часа, что они же меня туда и пригласили. Но тут же

я получила в ответ разъяснение, что приглашение выступить в качестве спикера не освобождает меня «от оплаты 960 тысяч рублей в качестве регистрационного взноса».

Я ответила, что тогда не надо на меня рассчитывать. У меня нет никаких обид и претензий к ПМЭФ. Просто я считаю, что это в целом отражает ситуацию в стране: билет на форум по малому бизнесу — почти за млн рублей. Им кажется, что мы столько зарабатываем.

Слово за миллион

Пост Татуловой в соцсети вызвал огромный резонанс. Оказалось, она далеко не единственный представитель малого и среднего бизнеса, отказавшийся от участия в нынешнем форуме из-за высокой стоимости входных билетов. Цены на участие в ПМЭФ-2021 шокировали многих предпринимателей, прежде участвовавших в таких мероприятиях. Но требование платы со спикеров — это нонсенс. По заверениям бизнесменов, опрошенных «Новой», раньше с приглашенных для выступления гостей денег не брали.

— Со мной случилась аналогичная история: официальное письмо с приглашением от Кобякова, подтверждение с моей стороны (важно же!), следом — получение прайса: 960 тысяч, мой шок и отказ, — говорит Ольга Киселева, общественный уполномоченный по вопросам фитнес-индустрии, президент Ассоциации операторов фитнес-индустрии, основатель сети фитнес-клубов. — У Ассоциации операторов фитнес-индустрии нет ни таких денег для оплаты моего выступления, ни острой необходимости потратить их именно так.

— Это просто жесть! Мало того, что мы тратим кучу своего времени, пытаясь исправить ошибки нерадивых чиновников, так еще и платить за это должны! Я тоже принял решение не ехать на форум, — пояснил Сергей Миронов, основатель сети ресторанов, общественный омбудсмен по ресторанному бизнесу Москвы, президент Союза управляющих ресторанами России.

— Ранее только участники покупали билеты, а спикеров приглашали бесплатно, — подтвердила «Новой» Антонина Цицулина, основатель и президент Ассоциации предприятий индустрии детских товаров, президент Национальной ассоциации игрушечников России. — Хотя это в целом неправильно: если на мероприятие выделяются государственные средства, то они должны быть бесплатными для всех, или по крайней мере цены должны быть разумными и объяснимыми. Организаторам надо честно признаться: сейчас этот форум не для малого и среднего бизнеса, а для крупного, очень крупного и государственного бизнеса.

По информации петербургского Союза предпринимателей, для малого и среднего бизнеса предусмотрена отдельная сессия за рамками основной программы ПМЭФ-2021. Билеты туда стоят значительно дешевле (от 25 тысяч рублей и выше), но и они подорожали вдвое.

Как выяснила «Новая», по двум основным причинам (пандемия и оптимизация бюджетных расходов) отменили поездки на ПМЭФ некоторые региональные делегации (томская, красноярская, екатеринбургская и др.). Однако не все сэкономили казенные средства: так, например, делегация Адыгеи под руководством главы республики Мурата Кумпилова примет участие в XXIV Петербургском международном экономическом форуме, а правительство Нижнего Новгорода не только прибудет на мероприятие в Северную столицу, но и установит на форуме стенд, посвященный 800-летию своего города. Эта «роскошь» оплачивается дополнительно.

Дальше — больше

— Плата за участие в Петербургском международном экономическом форуме взималась всегда, — прокомментировали «Новой» в пресс-центре фонда «Росконгресс» (организатор — ПМЭФ–2021). — По опыту прошлых лет происходило двухфазовое повышение стоимости, а в этом году было единственное финальное повышение.

На вопросы, почему цены подскочили в два с лишним раза, а также, с каких пор и почему «дань» берут даже с приглашенных спикеров, в пресс-центре «Росконгресса» с ходу ответить затруднились. Попросили направить письменный запрос. «Новая» направила, но к моменту публикации ответ еще не получила.

31 мая, в разгар скандала, на вопросы журналистов ответил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков: «Я, к сожалению, не могу объяснить, почему выросла цена за участие в Петербургском международном экономическом форуме. Быть мероприятием для чиновников ПМЭФ абсолютно не должен. Все-таки это — экономический форум, в первую очередь, это должно быть мероприятие для бизнеса. Насколько нам известно, бизнес самым активным образом участвует в нем, а то, что кто-то считает условия для себя неподъемными, а кто-то, наоборот, приемлемыми, это уже дело самого бизнеса».

По данным из открытых источников, Петербургский форум действительно дорожал постепенно. В 2011–2012 годах пакеты «Стандарт» и «Премиум» для участников стоили 70,8 тысячи и 118 тысяч рублей соответственно. В 2013 году за «Стандарт» просили уже 118 тысяч, за «Премиум» — 177 тысяч. Затем в течение нескольких лет стоимость билетов для участников форума не менялась. Но

к 2018 году «Стандарт» оценивался в 295 тысяч рублей, а «Премиум» — в 354 тысячи, при этом оба пакета подорожали по сравнению с 2017 годом на 60 тысяч. В последний раз — в 2019 году — за «стандартный» вход на ПМЭФ нужно было заплатить 350 тысяч рублей, за «премиумный» — 410 тысяч.

На входных билетах в 2018 году организаторы заработали 600 млн рублей. Информации о доходах от реализации билетов на ПМЭФ-2019 в открытых источниках найти не удалось. Однако, исходя из цен, можно предположить, что они должны быть на 20–25% больше. Организаторы не раскрывают, какой прибыли от продажи билетов они ждут в этом году. Зато отмечают, что за счет регистрационных взносов участников обычно покрывается около трети расходов на организацию форума. В 2019 году «Росконгресс» оценил проведение ПМЭФ почти в 2 млрд рублей.

СПРАВКА «НОВОЙ»

Фонд «Росконгресс» — крупнейший организатор международных, конгрессных, выставочных, деловых, общественных, спортивных и культурных мероприятий, созданный по решению президента РФ в марте 2007 года. Целью фонда объявлено «содействие развитию экономического потенциала, продвижение национальных интересов и укрепление имиджа России».

Директор фонда «Росконгресс» — Александр Анатольевич Стуглев, петербуржец, выпускник Балтийского государственного технического университета 1996 года. Учредителями фонда «Росконгресс» являются: фонд «Центр стратегических разработок» (создан в 1999 году, руководитель — Владислав Валерьевич Онищенко), благотворительный фонд «Фонд Валерия Гергиева» (создан в 2003 году, руководитель — Астан Феликсович Кесаев), АНО «Международный центр социально-экономических исследований «Леонтьевский центр» (создан в 1998 году, руководитель — Леонид Эдуардович Лимонов). За 2019 год прибыль фонда «Росконгресс» составила 661 422 000 рублей, выручка — 12 522 545 000 рублей, валовая прибыль — 2 168 752 000 рублей.

P.S.1 июня Анастасия Татулова сказала «Новой» о том, что она все-таки прилетит на один день, 3 июня, в Петербург из Сочи и примет участие в сессии ПМЭФ «Новая экономическая политика», как и планировалось изначально. По словам Татуловой, на данный момент ей пришел бейдж с подтверждением ее бесплатного участия в форуме. «Никто из организаторов ПМЭФ со мной не связывался, — говорит Анастасия. — В СМИ они прокомментировали, что согласовали мое присутствие на мероприятии как общественного бизнес-омбудсмена по МСП бесплатно. До сих пор они якобы ничего не знали о моем статусе. Но отмечу, что заявка на участие в форуме была подана больше трех недель назад от лица омбудсмена по МСП. Я никогда не ездила на ПМЭФ, так как мой бизнес связан с B2C. У меня нет госконтрактов, и я не завишу от чиновников. Я завишу только от покупателей. Форум для них пустой звук из другой жизни, где годовая зарплата чиновника — 190 млн рублей. В целом я понимаю, что подняла серьезную проблему. И дело даже не в этом пресловутом миллионе. ПМЭФ позиционируется как коммуникация бизнеса и власти. Но, как мы видим, участвует в нем только бизнес, аффилированный с государством, сырьевой, банковский либо очень крупный. Только он имеет право голоса. А другого бизнеса будто нет и не надо. Я приеду на ПМЭФ, чтобы еще раз выступить на крупной площадке и донести те вещи, которые действительно важны для малого и среднего бизнеса в России. Только для этого, потому что вода камень точит».Нина Петлянова

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