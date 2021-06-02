Сафари и много животных: Алекандра Бортич с мужем Евгением Савельевым путешествуют по Уганде

Неделя у звезды фильмов “Холоп”, “Я худею” и сериала “Полицейский с Рублевки” началась точно не как у всех – вместе с супругом Евгением Савельевым она улетела в Уганду. Там влюбленные, оставив годовалого сына Сашу в Москве с родственниками, отправились в сафари-тур. Разъезжая по пустыням и лесам на открытом джипе вместе с друзьями, актриса фотографирует все: себя, мужа, попутчиков, деревья и дивотных. Так, в объектив ее смартфона попали жирафы, зебры, лошади, антилопы, а с гориллой Бортич даже не побоялась сделать селфи.

В первом посте Александра рассказала о том, как они добирались до пункта назначения в условиях пандемии и впечатлениях от первого дня путешествия:

Сутки в аэропортах, опухшее лицо, еще 7 часов в машине, но это того стоило!.. Первый день в Уганде. Нереально. Просто не-ре-а-ль-но! Утреннее сафари на лошадях. Бегали за зебрами (кажется, порядком им надоели). Я влюбилась в кабанчиков (Пумба – так их и называют). Пумбы, оказалось, как бы сказать – not clever enough. Память у них очень короткая – забывают все очень быстро. Поэтому леопард, например, очень любит охотиться на них – побежали и забыли от чего, а уже и пойманы. Смешные невозможно – самые забавные бегущие жопки. Очень красивые антилопы, как с картинки, классные коровы и быки и все это верхом на лошади – я в какой-то сказке.

Отдых у бассейна с видом на саванну и выезд на почти вечерний сафари.

Повезло потусоваться с душкой жирафом очень близко и нарваться на толпу бабуинов (тоже очень забавные, но пумбы мои любимые все равно).

И самый потрясающий момент для меня – в какой-то точке с одной стороны бегали бабуины, вокруг машины были зебры и антилопы и чуть вдалеке жирафы. Ощущения, честно, как будто ты в “Король Лев” попал.

Я в восторге, эмоций море.

Сегодня переезд в следующее место, страшно представить, сколько вам придется всего еще наблюдать за ближайшие две недели у меня тут – если невыносимо, лучше сразу отписывайтесь!

Александра Бортич и Евгений Савельев

Второй день оказался не менее богатым на впечатления:

Ох, мне кажется, что этот день в итоге будет одним из самых крутых за всю поездку. Шли три часа в гору по джунглям и нашли таки горилл. Все сказали, что повезло нам, ну, просто капец. Не просто увидеть их где-то там в кустах, а протусоваться с большой семьей целый час! Началось с того, что первый красавчик, вышедший из джунглей – схватил меня за руку, как бы зазывая идти за ним (фото номер 2 за секунду до), а потом еще одна дамочка пихнула меня, проходя мимо. Мне объяснили, что ай воз вери лаки – понравилась им! Детеныши, конечно, самые милые (мои возгласы на видео не оставляют сомнений). Еще видели самого главного альфа самца, который «немножко» швырнул кусок дерева в нашу попутчицу из Америки, потому что та сидела у него на пути (она осталась очень довольна, все ок).

Ну, и залетели вечерком на почти ночной сафари, нашли львицу на дереве – чуть ли не час рядом с ней стояли. А уже на выезде из парка решили попытать счастье у другого дерева, облюбованного львами – и насмотрелись на двух молодых красавцев, которые и с дерева ради нас слезли и второй номер присели сделали, и в свете фар красиво походили перед нами.

Вот такие приключения. Едем дальше.

Напомним, о личной жизни актриса распространяется очень неохотно. Летом 2018 года Александра Бортич развелась с рэпером Мезза (о том, что она была замужем, пресса узнала лишь после их расставания — а вместе они были без малого два года). Спустя полгода она начала встречаться с сыном депутата Евгением Савельевым, и, по сообщениям разных СМИ, расписались влюбленные в 2019 году. 2 сентября 2020 года актриса опубликовала первое фото их с Евгением сына — мальчика назвали Александром.