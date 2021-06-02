5 уроков стиля от королевы Летиции: как выглядеть всегда уместно и модно

Сегодня королева Испании Летиция посетила очередное заседание Фонда по борьбе с наркоманией FAD (Foundation Against Drug adicction), попечителем которого является. На встречу Ее Величество приехала в платье с социальным подтекстом. Платье-футляр с ассиметричным вырезом-лодочкой и бантом на плече было создано испанским брендом Ulises Mérida в коллаборации с ассоциацией женщин, переживших сексуальное рабство. Завершили образ королевы в этот день стильные, но не отвлекающие внимание аксессуары: лодочки любимого королевой бренда Magrit, клатч Carolina Herrera и серьги Gold and Roses из розового золота с бриллиантами. 1 июня король Филипп VI и его супруга открыли Мемориальный центр памяти жертв терроризма в Витории-Гастейс. Для этого официального мероприятия Ее Величество выбрала черное платье миди с рукавами в три четверти с оборками, контрастными пуговицами, полосатым поясом на талии, металлической фурнитурой и оборкой из шелковых кисточек. Образ дополнили замшевые туфли-слингбэки Carolina Herrera и лаконичная кожаная сумка Hugo Boss, которая сопровождает монаршую особу уже более 5 лет. Из аксессуаров отдельное внимание заслуживает футуристичное кольцо от Karen Hallam. День вооруженных сил – 29 мая – королева Испании отметила в розовом. Ее Величеству удалось надеть ультрамодный цвет и не противоречить протоколу. На Летиции было приталенное классического кроя двубортное пальто нежно-розового цвета (или, выражаясь образно, цвета клубничного зефира), чуть более насыщенного оттенка туфли и клатч дополнили образ total-pink. В пятницу, 28 мая старшая дочь королевы, принцесса Леонор, прошла традиционный обряд первого причастия или конфирмации – осознанного принятия веры – в церкви Асунсьон-де-Нуэстра-Сеньора в Мадриде. Родители и ее младшая сестра, конечно, не могли такое пропустить. 48-летняя королева в этот день выбрала черно-белый наряд – белую объемную блузку сложного кроя с декоративными контрастными пуговицами и оборками Maksu, классические брюки на высокой талии и с тонкий ремешком, черные туфли без каблука с бантиками и того же цвета клатч. Король Филипп, принцесса София, принцесса Леонор и королева Летиция

А в прошлую среду, 26 мая, Летиция встретилась представительницами Испанской федерации деловых женщин, и выглядела снова под стать случаю – по-деловому. Она появилась в классическом платье-футляре от Hugo Boss из переработанных материалов. Игривости образу добавили двухцветные туфли-лодочки Magrit на шпильке и сумка Furla на длинном ремешке. И снова Летиция показала, как можно выглядеть уместно и очень стильно, и доказала, что делать это можно в нарядах любого цвета, фасона и бренда.