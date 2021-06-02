Министерство просвещения запретило перегородки в школьных туалетах

1 июня все российские школы и средние специальные учебные заведения получили указание Минпросвещения демонтировать перегородки между унитазами в школьных туалетах.

Это сделано для профилактики «школьных расстрелов».

Как показало моделирование, проведённое Росгвардией, туалет является наиболее укромным местом в школе. Злоумышленник, запершись в кабинке, может не только собрать и зарядить принесённое по частям оружие, но и снарядить патронами магазины, а также разослать в соцсети видео с любыми, даже самыми экстремистскими заявлениями.

– Согласно новым требованиям, туалет должен полностью просматриваться от двери. Наблюдатель, стоящий за порогом туалета, должен ясно видеть всё, что в нём происходит. Никаких укрытий и препятствий в помещении быть не должно, – сообщил начальник Департамента антитеррора и контрразведки Минпросвещения Максим Судоплатов.

Перегородки в туалетах не только создают удобства для «школьных стрелков», но и затрудняют работу спецназовцев. Если преступник укрылся в туалете, даже лёгкие перегородки не дают группе захвата вести прицельный огонь. А капитальные могут оказаться вообще пуленепробиваемыми и школьники могут отстреливаться из-за них.

– Бюджетных расходов на выполнение новых требований не потребуется. Во-первых, школ, где есть перегородки, немного. Во-вторых, если они есть, директора смогут собрать с родителей по полторы-две тысячи рублей на их устранение. Уверена, люди поймут необходимость этого шага, – заявила уполномоченный по правам детей при Президенте Анна Кузнецова.

Удаление перегородок в школьных туалетах начнётся сразу после окончания ЕГЭ. А в опасных регионах вроде Татарстана – немедленно.

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