 

Министерство просвещения запретило перегородки в школьных туалетах

02.06.2021, 20:30, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

1 июня все российские школы и средние специальные учебные заведения получили указание Минпросвещения демонтировать перегородки между унитазами в школьных туалетах.

Это сделано для профилактики «школьных расстрелов».

Как показало моделирование, проведённое Росгвардией, туалет является наиболее укромным местом в школе. Злоумышленник, запершись в кабинке, может не только собрать и зарядить принесённое по частям оружие, но и снарядить патронами магазины, а также разослать в соцсети видео с любыми, даже самыми экстремистскими заявлениями.

– Согласно новым требованиям, туалет должен полностью просматриваться от двери. Наблюдатель, стоящий за порогом туалета, должен ясно видеть всё, что в нём происходит. Никаких укрытий и препятствий в помещении быть не должно, – сообщил начальник Департамента антитеррора и контрразведки Минпросвещения Максим Судоплатов.

Перегородки в туалетах не только создают удобства для «школьных стрелков», но и затрудняют работу спецназовцев. Если преступник укрылся в туалете, даже лёгкие перегородки не дают группе захвата вести прицельный огонь. А капитальные могут оказаться вообще пуленепробиваемыми и школьники могут отстреливаться из-за них.

– Бюджетных расходов на выполнение новых требований не потребуется. Во-первых, школ, где есть перегородки, немного. Во-вторых, если они есть, директора смогут собрать с родителей по полторы-две тысячи рублей на их устранение. Уверена, люди поймут необходимость этого шага, – заявила уполномоченный по правам детей при Президенте Анна Кузнецова.

Удаление перегородок в школьных туалетах начнётся сразу после окончания ЕГЭ. А в опасных регионах вроде Татарстана – немедленно.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

20.05 / ‘Это почти как в / в’: электрод для мониторинга мозга получил разрешение FDA 510 (k)

04.01 / Фан-база BTS помогла учёным изучить приобретённый синдром Дауна

04.12 / “Эксклюзив!”: Пьяная Кристина Асмус в купальнике впечатлила подписчиков

22.04 / Из обломков и огарков

14.09 / Россвязь обеспечила корректную работу связи в Единый день голосования-2020

04.05 / Войти дважды в одну и ту же ЧК

20.05 / Бывший муж Натальи Водяновой Джастин Портман станет отцом в пятый раз

11.05 / Мнение: «Штрихи к портрету СБЕРБАНКА»

09.02 / Волков: «Протесты 14 февраля пройдут по почте»

01.12 / Звезда “Теории большого взрыва” Джонни Галэки расстался с возлюбленной через год после рождения их сына

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика