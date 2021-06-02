Выполнение 5 упражнений поможет избавиться от жира на руках

Жир на теле создает массу проблем. Из-за лишних килограммов у людей ухудшается здоровье, падает социальная активность, возникают различные психологические проблемы. Похудеть сложно, но реально. Эксперты рассказали о 5 простых движениях, позволяющих сжечь жир на руках. Для выполнения комплекса хватит и 10 минут.

Скрещенные руки

Сначала следует скрестить руки и вытянуть их слева направо. Затем верхние конечности нужно переместить справа налево. На каждое растягивание нужно потратить не менее 30 секунд. Для левой и правой стороны упражнения следует повторить по 3 раза.

Рука за головой

Сначала нужно выпрямить правую руку и завести ее за голову. Затем следует на локоть этой конечно положить ладонь левой руки и немного надавить. Действовать нужно до появления ощущения растяжения. В максимальной точке нужно остановиться на 30 секунд. Для каждой руки упражнение выполняется 3 раза.

Разведения

Сначала нужно вплотную прижаться спиной к стене. Горбиться и сутулиться нельзя. Затем следует вытянуть руки перед собой (конечности должны быть согнуты в локтях) и простоять в такой позе 30 секунд. Далее нужно развести руки в стороны. В итоге они должны коснуться стены. В такой позиции также нужно постоять полминуты. Число подходов такое же, как и в представленных ранее случаях.

Вытягивание руки

Необходимо завести одну руку за голову, а другую вытянуть в сторону от корпуса так, как показано на картинке выше. В такой позиции следует простоять не менее 30 секунд. После нужно поменять стороны. На каждую руку необходимо сделать не менее 3 повторов.

С бутылкой воды

Нужно взять в ладони наполненную бутылку воды, вытянуть руки над головой и согнуть их в локтях. В нижней точке следует постоять не менее 30 секунд. Затем необходимо вернуться в исходное положение. Движение нужно повторить трижды.

Важный совет

Не стоит забывать про другой важный совет. Человек худеет комплексно. Этот комплекс поможет подчеркнуть рельеф рук. Однако без дефицита калорий не обойтись.