Выполнение 5 упражнений поможет избавиться от жира на руках
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Жир на теле создает массу проблем. Из-за лишних килограммов у людей ухудшается здоровье, падает социальная активность, возникают различные психологические проблемы. Похудеть сложно, но реально. Эксперты рассказали о 5 простых движениях, позволяющих сжечь жир на руках. Для выполнения комплекса хватит и 10 минут.
Скрещенные руки
Сначала следует скрестить руки и вытянуть их слева направо. Затем верхние конечности нужно переместить справа налево. На каждое растягивание нужно потратить не менее 30 секунд. Для левой и правой стороны упражнения следует повторить по 3 раза.
Рука за головой
Сначала нужно выпрямить правую руку и завести ее за голову. Затем следует на локоть этой конечно положить ладонь левой руки и немного надавить. Действовать нужно до появления ощущения растяжения. В максимальной точке нужно остановиться на 30 секунд. Для каждой руки упражнение выполняется 3 раза.
Разведения
Сначала нужно вплотную прижаться спиной к стене. Горбиться и сутулиться нельзя. Затем следует вытянуть руки перед собой (конечности должны быть согнуты в локтях) и простоять в такой позе 30 секунд. Далее нужно развести руки в стороны. В итоге они должны коснуться стены. В такой позиции также нужно постоять полминуты. Число подходов такое же, как и в представленных ранее случаях.
Вытягивание руки
Необходимо завести одну руку за голову, а другую вытянуть в сторону от корпуса так, как показано на картинке выше. В такой позиции следует простоять не менее 30 секунд. После нужно поменять стороны. На каждую руку необходимо сделать не менее 3 повторов.
С бутылкой воды
Нужно взять в ладони наполненную бутылку воды, вытянуть руки над головой и согнуть их в локтях. В нижней точке следует постоять не менее 30 секунд. Затем необходимо вернуться в исходное положение. Движение нужно повторить трижды.
Важный совет
Не стоит забывать про другой важный совет. Человек худеет комплексно. Этот комплекс поможет подчеркнуть рельеф рук. Однако без дефицита калорий не обойтись.
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