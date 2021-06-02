Новый Kia ProCeed 2022 модельного года заметили на тестах

В Сети продемонстрировали снимки новой модели Kia ProCeed 2022 модельного года, которая проходит тестовые заезды.

Данный автомобиль отличается от предшественника решеткой радиатора, формой бамперов, увеличенными воздухозаборниками. Вместе с тем в салоне применили улучшенный мультимедийный комплекс. Предполагается, что под капотом новинки Kia ProCeed 2022 модельного года предложат 1,5-литровый бензиновый агрегат на 150 л.с. Кроме того, в продажу выйдет версия с 1,6-литровым двигателем на 205 л.с. мощности.

Пока производитель умалчивает точную дату презентации новинки, однако известно, что официальная премьера пройдет уже к концу 2021 года или в начале следующего года.