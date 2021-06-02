Ученые сумели увеличить продолжительность жизни лабораторных мышей почти на четверть

Очередной прорыв в науке совершила группа ученых из Соединенных Штатов и Израиля. Проводя опыты на лабораторных мышах, они сумели увеличить среднюю продолжительность жизни грызунов на 23%.

Эксперты уточняют, что исследования ведутся с целью найти возможность увеличить продолжительность жизни людей. Ученые реально продвинулись на этом пути. Но это, увы, не означает, что уже завтра в аптеках можно будет купить эликсир молодости.

Результатов следует ожидать в будущем, говорят специалисты. Очевидно, новое средство позволит как минимум продлить молодость. Также исследователи изучают возможность получения средства для профилактики онкологических заболеваний, от чего также зависит средняя продолжительность жизни.