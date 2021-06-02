В Пенсильванском университете обнаружили новый тип памяти у людей

Еще об одном ранее неизвестном типе памяти рассказали ученые из университета в Пенсильвании. В процессе исследований он был обнаружен и классифицирован как долгосрочный.

Как поясняют специалисты, часть информации хранится в глубине человеческого мозга. Она практически никогда не всплывает в воспоминаниях, однако ее можно вызвать при помощи зрительных образов.

Свое открытие ученые сделали в процессе исследований, в которых приняли участие сорок добровольцев. Установлено, что данный тип памяти возникает, когда некая информация связывается с каким-то зрительным образом. Если такой ассоциации не возникает, воспоминания быстро стираются как ненужная информация, говорят ученые.